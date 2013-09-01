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Nutraukta gamyba
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Adam1304
01/09/2013
Polska
polecam
stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów