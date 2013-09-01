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Nutraukta gamyba

HR2737/00

HR2737/00

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

01/09/2013

Polska

Polska

polecam

stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

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