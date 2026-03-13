GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Daily“ kolekcija Citr. vais. sulč.

Palaikymas

„Daily“ kolekcijaCitr. vais. sulč.

HR2738/00

„Daily“ kolekcija Citr. vais. sulč.

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 632.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Daily Collection Citrus press

  • PDF fail., 807.9 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti