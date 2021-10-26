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  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
  • Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes

„Viva Collection“Citr. vais. sulč.

HR2744/40

4.8
| (32) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes
Ryški ir spalvinga „Philips“ citrusinių vaisių sulčiaspaudė HR2744/40 su tirščių reguliatoriumi, kuris leidžia pasirinkti norimą tirščių kiekį sultyse ir prisitaikyti prie asmeninio skonio.
Peržiūrėti visas naudas

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė: gerkite sultis su tirščiais arba be jų

Mėgaukitės šviežiomis sultimis per kelias sekundes

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Minkštimo filtras

  • Automatinė atvirkštinė funkcija

Minkštimo filtras

Minkštimo filtras

Sultims su tirščiais ir be tirščių.

600 ml sulčių ąsotis

600 ml sulčių ąsotis

Šiame sulčių ąsotyje sultys ilgiau išliks šviežios.

Mažas, kompaktiško dizaino

Dėl itin kompaktiško dizaino prietaisas užims mažai vietos virtuvėje ir spintelėje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

32

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2

26/10/2021

Україна

Україна

Для лучших завтраков

С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

29/07/2020

Україна

Україна

Чудовий вибір! Рекомендую!

Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!

Argumentai už

Якість, простота, компактність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.

Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.