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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
0,6 l
25 W
Minkštimo filtras
Automatinė atvirkštinė funkcija
Sultims su tirščiais ir be tirščių.
Šiame sulčių ąsotyje sultys ilgiau išliks šviežios.
Dėl itin kompaktiško dizaino prietaisas užims mažai vietos virtuvėje ir spintelėje.
4.8
iš 5
32
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Герда
26/10/2021
Україна
Для лучших завтраков
С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Chad33
29/07/2020
Україна
Чудовий вибір! Рекомендую!
Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!
Argumentai už
Якість, простота, компактність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
НаталяNatalya222
04/07/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.
Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес