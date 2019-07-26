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Metalinis sietelis
metalinis sietelis
Apsauga nuo lašėjimo
Apsauginis gaubtas
Pakėlus snapelį su lašėjimo stabdymo funkcija, sultys nelašės iš sulčiaspaudės ant stalviršio. Tokį snapelį labai lengva išvalyti, nes jį galima nuimti ir plauti indaplovėje.
4.7
iš 5
86
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
ritaJ
26/07/2019
Lietuva
pirkau 2 vnt: sau ir dukters šeimai
citrusinių vaisių sultys šaltuoju metų laiku man yra pirmas vaistas nuo peršalimo, o savaitgalio rytais išgertos sultys padeda jaustis žvaliai ir suteikia energijos visai dienai. Naudoju ši produktą dažnai ir pareklamuoju kitiems.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
saule1
17/07/2019
Lietuva
patiko, todėl pirkau antrą ir ją padovanojau vaikams
Šaltuoju metu laiku dažnai geriu citrusiniu vaisių sultis; džiaugiuosi šiuo produktu, nes esu išbandžiusi kitų gamintoju analogiškus produktus, jais esu nusivylusi, ir Phylips niekada nekeisiu i kitą.
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė
Motylek12
26/12/2024
Polska
Świetna wyciskarka
Ekspresowa,darmowa wysyłka.Traktowanue klienta z szacunkiem.Rzetelna informacja o wysyłce i dostarczeniu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40