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  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
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  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
  • Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo

„Avance“ kolekcijaCitr. vais. sulč.

HR2752/90

4.7
| (86) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo
Ši „Philips“ citrusinių vaisių sulčiaspaudė veikia taip tyliai, jog galite mėgautis ramia dienos pradžia. O jos galingas 85 W variklis itin palengvina darbą.
Peržiūrėti visas naudas

Daug tyliau veikianti citrusinių vaisių sulčiaspaudė

Šviežios sultys, išspaudžiamos be jokio triukšmo

  • Metalinis sietelis

  • metalinis sietelis

  • Apsauga nuo lašėjimo

  • Apsauginis gaubtas

Galingas 85 W variklis

Galingas 85 W variklis

Ypač tyliai veikiantis variklis

Ypač tyliai veikiantis variklis

Sustabdo lašėjimą

Sustabdo lašėjimą

Pakėlus snapelį su lašėjimo stabdymo funkcija, sultys nelašės iš sulčiaspaudės ant stalviršio. Tokį snapelį labai lengva išvalyti, nes jį galima nuimti ir plauti indaplovėje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

86

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2

26/07/2019

Lietuva

Lietuva

pirkau 2 vnt: sau ir dukters šeimai

citrusinių vaisių sultys šaltuoju metų laiku man yra pirmas vaistas nuo peršalimo, o savaitgalio rytais išgertos sultys padeda jaustis žvaliai ir suteikia energijos visai dienai. Naudoju ši produktą dažnai ir pareklamuoju kitiems.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė

17/07/2019

Lietuva

Lietuva

patiko, todėl pirkau antrą ir ją padovanojau vaikams

Šaltuoju metu laiku dažnai geriu citrusiniu vaisių sultis; džiaugiuosi šiuo produktu, nes esu išbandžiusi kitų gamintoju analogiškus produktus, jais esu nusivylusi, ir Phylips niekada nekeisiu i kitą.

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Viva“ kolekcijos HR2744/40 citrusinių vaisių sulčiaspaudė

26/12/2024

Polska

Polska

Świetna wyciskarka

Ekspresowa,darmowa wysyłka.Traktowanue klienta z szacunkiem.Rzetelna informacja o wysyłce i dostarczeniu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Wyciskarka do cytrusów Viva Collection HR2744/40

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