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  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55

Nutraukta gamyba

Mažasis maišytuvas

HR2860/55

4.7

| (20) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

Patogus ir lengvas naudoti

220 W „Philips“ maišytuvas, kuriame yra 400 ml ąsotis, sausų ir drėgnų produktų smulkintuvai, dvi menzūrėlės su dangčiu ir patogi laido laikymo vieta.

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Maišytuvas su sausų ir drėgnų produktų smulkintuvu

Patogus ir lengvas naudoti

  • 220W

  • 0,4 l plastikinis ąsotis

  • su filtru, smulkintuvu ir kapokliu

  • Pulsinis

Drėgnų maisto produktų smulkintuvas

Drėgnų maisto produktų smulkintuvas

Greitai susmulkinkite svogūnus, česnakus, imbierus ir čili pipirus šiuo unikaliu, paspaudžiamu drėgnų produktų smulkintuvu

2 menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti ar nešti.

Paspaudžiamas smulkintuvas

Paspaudžiamas smulkintuvas

Šiuo unikaliu paspaudžiamu smulkintuvu galite greitai sumalti riešutus ir pupeles

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

20

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

1

09/09/2015

Latvija

Latvija

Labs produkts par pieejamu cenu

Iegādājos Philips Mini blenderi kādus piecus gadus atpakaļ - viss kalpo joprojām lieliski. Tam komplektā nāk kokteiļu gatavojamā tvertne un divas smalcināmās tvertnes (sausiem un mitriem produktiem). Cena salīdzinot ar līdzīgiem produktiem ir ļoti laba, kalpošanas laiks teicams. Lietošanā tas ļoti ērts un dizaina ziņā pievilcīgs.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blenderis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blenderis

10/11/2022

Polska

Polska

Świetne rozwiązanie

Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/80 Miniblender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/80 Miniblender

21/06/2016

Polska

Polska

Super

Mam ten blender kilka lat. Naprawdę jestem zadowolona. Zajmuje mało miejsca. Niestety niedawno duży dzbanek mi pękł i zastanawiam się czy można go dokupić. Dzieci codziennie robiły koktajle z różnych owoców, mielone były zioła, teraz mielę kawę :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Miniblender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Miniblender

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