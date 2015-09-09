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Patogus ir lengvas naudoti
220 W „Philips“ maišytuvas, kuriame yra 400 ml ąsotis, sausų ir drėgnų produktų smulkintuvai, dvi menzūrėlės su dangčiu ir patogi laido laikymo vieta.
220W
0,4 l plastikinis ąsotis
su filtru, smulkintuvu ir kapokliu
Pulsinis
Greitai susmulkinkite svogūnus, česnakus, imbierus ir čili pipirus šiuo unikaliu, paspaudžiamu drėgnų produktų smulkintuvu
2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti ar nešti.
Šiuo unikaliu paspaudžiamu smulkintuvu galite greitai sumalti riešutus ir pupeles
4.7
iš 5
20
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
ZaneR
09/09/2015
Latvija
Labs produkts par pieejamu cenu
Iegādājos Philips Mini blenderi kādus piecus gadus atpakaļ - viss kalpo joprojām lieliski. Tam komplektā nāk kokteiļu gatavojamā tvertne un divas smalcināmās tvertnes (sausiem un mitriem produktiem). Cena salīdzinot ar līdzīgiem produktiem ir ļoti laba, kalpošanas laiks teicams. Lietošanā tas ļoti ērts un dizaina ziņā pievilcīgs.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blenderis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Mini blenderis
ZiGiLady
10/11/2022
Polska
Świetne rozwiązanie
Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/80 Miniblender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/80 Miniblender
gocha26
21/06/2016
Polska
Super
Mam ten blender kilka lat. Naprawdę jestem zadowolona. Zajmuje mało miejsca. Niestety niedawno duży dzbanek mi pękł i zastanawiam się czy można go dokupić. Dzieci codziennie robiły koktajle z różnych owoców, mielone były zioła, teraz mielę kawę :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Miniblender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR2860/55 Miniblender