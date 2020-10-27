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  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika
  • Greita, šviežia ir sveika

Nutraukta gamyba

Mažasis maišytuvas

HR2870/00

Greita, šviežia ir sveika

Skirtingai nuo daugelio sudėtingų, sunkių parduotuvėse parduodamų prietaisų „Philips“ mini maišytuvas HR2870/00 nesukelia sunkumų virtuvėje. Per kelias sekundes paruošite iki dviejų porcijų iš skanių ir šviežių ingredientų. Skanaus!

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Greita, šviežia ir sveika

  • 250 W

  • 0,6 l plastikinis ąsotis

  • su filtru, smulkintuvu ir kapokliu

  • 2 greičiai

Veikia mažu ir dideliu greičiu

Veikia mažu ir dideliu greičiu

Maišykite greitai arba lėtai ir ritmingai plakite naudodami greičio valdymą.

600 ml ąsotis

600 ml ąsotis

600 ml ąsotyje jums idealiai tilps dvi porcijos.

2 menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu

2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti ar nešti.

Techninės savybės

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