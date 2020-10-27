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Nutraukta gamyba
HR2870/00
Greita, šviežia ir sveika
Skirtingai nuo daugelio sudėtingų, sunkių parduotuvėse parduodamų prietaisų „Philips“ mini maišytuvas HR2870/00 nesukelia sunkumų virtuvėje. Per kelias sekundes paruošite iki dviejų porcijų iš skanių ir šviežių ingredientų. Skanaus!
250 W
0,6 l plastikinis ąsotis
su filtru, smulkintuvu ir kapokliu
2 greičiai
Maišykite greitai arba lėtai ir ritmingai plakite naudodami greičio valdymą.
600 ml ąsotyje jums idealiai tilps dvi porcijos.
2 menzūrėlės su dangčiu, kurias patogu laikyti ar nešti.
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