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Nutraukta gamyba

„Daily“ kolekcijaMažasis maišytuvas

HR2872/00

5
| (9) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Greita, šviežia, smagu
Naujuoju „Philips“ kapotuvėliu galėsite išbandyti skirtingus receptus ir paruošti vaisių kokteilių, sriubų, padažų, kokteilių. Naudodami šį patogų „On the Go“ buteliuką galėsite visur mėgautis savo gėrimais!
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Kompaktiškas maišytuvas su nešiojamuoju „On the Go“ buteliuku

Greita, šviežia, smagu

  • 350 W

  • 0,6 l

  • Kelioninis buteliuko priedas

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas dalis galima plauti indaplovėje

Visas nuimamas dalis galima plauti indaplovėje.

Maišytuvas su 350 W variklio galia

Maišytuvas su 350 W variklio galia

Naudojant 350 W galią lengva maišyti ir plakti.

Lengvas kelioninis buteliukas produktams maišyti

Lengvas kelioninis buteliukas produktams maišyti

Naudodami šį patogų „On the Go“ buteliuką galėsite visur mėgautis savo gėrimais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

9

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.

Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

12/11/2019

Україна

Україна

замечательный мини-блендер

пользуюсь таким блендером, очень удобный, можно брать с собой в поездки, хорошо взбивает, рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

31/10/2019

Україна

Україна

Компактный, многофункциональный

Специально выбирали погружной блендер: не дорогой, минимум насадок, с металлической погружной насадкой (для готовки супов пюре). Эта модель подошла по всем параметрам. Приборчик на деле оказался не плохим. За такую цену ожидала худшего. Удобен в эксплуатации, легко собирается и разбирается, моется без проблем, если не жирный достаточно просто ополоснуть. Постоянно пользуюсь всеми насадками и чашечками (кроме венчика). Пока никаких нареканий.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

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