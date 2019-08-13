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Daugiau sveikų tirštųjų kokteilių
Labai veiksmingas produktas, kad maistas būtų geresnis ir atrastumėte daugiau skirtingo maisto lengviausiu būdu.
900 W
ProBlend 6
2 l stiklinis ąsotis
„ProBlend 6“ technologija veiksmingam pjaustymui ir maišymui
Galingas 900 W variklis lengvai maišo ir plaka.
Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti įvairiais greičiais ir laipsniais.
4.9
iš 5
48
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Koktajl
13/08/2019
Polska
Super
Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR3553/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR3553/00
jurek22
19/10/2018
Polska
Łatwy w obsłudze
Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3556/00 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3556/00 Blender
Milusia
12/07/2018
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Pojemny, solidny, wydajny i szybki.
Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3555/00 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3555/00 Blender