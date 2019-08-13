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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00

Nutraukta gamyba

Viva CollectionMaišytuvas

HR3555/00

4.9

| (48) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį

Daugiau sveikų tirštųjų kokteilių

Labai veiksmingas produktas, kad maistas būtų geresnis ir atrastumėte daugiau skirtingo maisto lengviausiu būdu.

Peržiūrėti visas naudas

Didesnis kasdienis vaisių ir daržovių suvartojimas

Daugiau sveikų tirštųjų kokteilių

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • 2 l stiklinis ąsotis

„ProBlend 6“ technologija smulkesniam pjaustymui

„ProBlend 6“ technologija smulkesniam pjaustymui

„ProBlend 6“ technologija veiksmingam pjaustymui ir maišymui

Galingas 900 W variklis

Galingas 900 W variklis lengvai maišo ir plaka.

Keli greičiai kietiems ir minkštiems ingredientams

Keli greičiai kietiems ir minkštiems ingredientams

Rinkdamiesi įvairius nustatymus galite maišyti įvairiais greičiais ir laipsniais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

48

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

13/08/2019

Polska

Polska

Super

Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR3553/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR3553/00

19/10/2018

Polska

Polska

Łatwy w obsłudze

Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3556/00 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3556/00 Blender

12/07/2018

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Pojemny, solidny, wydajny i szybki.

Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3555/00 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3555/00 Blender

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