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  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
  • Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami

Nutraukta gamyba

Viva CollectionMaišytuvas

HR3556/00

4.9
| (156) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami
„Philips“ maišytuvas su „ProBlend 6“ technologija maišo vienodai ir smulkina ledą. Geresnis maišymas reiškia, kad galite mėgautis sveikesniais tirštaisiais kokteiliais, kuriuose yra visos dienos maistinių medžiagų iš vaisių ir daržovių kiekis.
Peržiūrėti visas naudas

Dar geriau maišo, kad sudėtyje būtų daugiau vaisių ir daržovių

Mėgaukitės sveikais tirštaisiais kokteiliais net keliaudami

  • 700 W

  • ProBlend 6

  • 2 l stiklinis ąsotis

  • Kelioninis buteliuko priedas

„ProBlend 6“ maišymo technologija geresniems rezultatams pasiekti

Sukūrėme veiksmingam smulkinimui ir maišymui skirtą „ProBlend 6“ technologiją, kad užtikrintumėme, jog vis ingredientai būtų gerai sumaišomi.

Galingas 900 W variklis

900 W galios maišytuvo variklis yra pakankamai galingas, kad vienodai ir veiksmingai išmaišytų mėgstamus ingredientus.

Keli greičiai kietiems ir minkštiems ingredientams

Nuo švelnaus maišymo minkštiems vaisiams iki galios protrūkio kietesniems vaisiams ir daržovėms. Viską reguliuojate jūs su mūsų rankiniu greičio valdymu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

156

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

13/08/2019

Polska

Polska

Super

Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR3553/00

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR3553/00

19/10/2018

Polska

Polska

Łatwy w obsłudze

Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3556/00 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3556/00 Blender

12/07/2018

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Pojemny, solidny, wydajny i szybki.

Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3555/00 Blender

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3555/00 Blender

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