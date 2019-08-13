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Nutraukta gamyba
700 W
ProBlend 6
2 l stiklinis ąsotis
Kelioninis buteliuko priedas
Sukūrėme veiksmingam smulkinimui ir maišymui skirtą „ProBlend 6“ technologiją, kad užtikrintumėme, jog vis ingredientai būtų gerai sumaišomi.
900 W galios maišytuvo variklis yra pakankamai galingas, kad vienodai ir veiksmingai išmaišytų mėgstamus ingredientus.
Nuo švelnaus maišymo minkštiems vaisiams iki galios protrūkio kietesniems vaisiams ir daržovėms. Viską reguliuojate jūs su mūsų rankiniu greičio valdymu.
4.9
iš 5
156
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Koktajl
13/08/2019
Polska
Super
Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR3553/00
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Blender Viva Collection HR3553/00
jurek22
19/10/2018
Polska
Łatwy w obsłudze
Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3556/00 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3556/00 Blender
Milusia
12/07/2018
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Pojemny, solidny, wydajny i szybki.
Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3555/00 Blender
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR3555/00 Blender