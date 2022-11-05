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Nutraukta gamyba
1 400 W
„Problend 6“ 3D
2 l stiklinis ąsotis
Su mūsų 1 400 W varikliu geriau susmulkinsite vaisius ir daržoves.
Sukūrėme „Problend 6“ 3D technologiją norėdami užtikrinti, kad visi ingredientai tirštajame kokteilyje būtų gerai susmulkinti, o vaisiuose, daržovėse ir riešutuose esančios maistinės medžiagos būtų išlaisvintos iš ląstelinės struktūros, kad kūnas jas lengvai absorbuotų.
35 000 aps./min. idealiam maišymui ir dar sveikesniems tirštiesiems kokteiliams
4.9
iš 5
191
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Shoni1966
05/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Дуже гарний помічник
Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.
Argumentai už
Все прекрасно
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер
terehov
14/11/2021
Україна
Найкращий блендер
Цей блендер - найкращий із блендерів у своїй ніші. Він потужний і легко справляється з приготуванням смузі. З ним легко готуються пасти з горіхів, завдяки спеціальній конструкції ножів, маса виходить дуже однорідною. Дуже швидко можна приготувати живу лляну кашу і смузі . Мити легко і за лічені секунди(головне, не залишати надовго чашу після приготування смузі. Також допоможе при приготуванні рослинного молока(з насіння, горіхів), а також коктейлів :) Справляється навіть з вітграссом(паростками пшениці, з якого роблю цілющий напій) і ранок стає ще здоровішим! Щиро рекомендую саме цей блендер.
Argumentai už
Надійний, потужний
Argumentai prieš
нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер
noperapon
14/11/2021
Україна
Як я рада що його знайшла!
Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!
Argumentai už
Потужний, надійний, чаша зі скла
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Nepriklausomos laboratorijos bandymai palyginti su „Philips Avance HR2195“
Bandymą atliko nepriklausomų vartotojų tyrimų agentūra su 100 vartotojų, remdamasi 4 savaičių trukmės namų bandymu Vokietijoje ir Korėjoje