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Nutraukta gamyba

„Avance“ kolekcijaTrintuvas

HR3652/00

4.9
| (191) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
50 % geriau maišo*
Su „ProBlend 6“ 3D technologija, 1 400 vatų galia ir iki 35 000 aps./min. greičiu mėgaukitės vienodžiau išmaišytais tirštaisiais kokteiliais ir mišiniais, kurių skonis ir tekstūra yra būtent tokia, kokios pageidaujate. Įrodyta, kad motyvuoja naudotojus dietą papildyti vaisiais ir daržovėmis.
Peržiūrėti visas naudas

80 % naudotojų paskatina vartoti daugiau vaisių ir daržovių*

50 % geriau maišo*

  • 1 400 W

  • „Problend 6“ 3D

  • 2 l stiklinis ąsotis

Galingas 1 400 W variklis vientisesnei masei

Galingas 1 400 W variklis vientisesnei masei

Su mūsų 1 400 W varikliu geriau susmulkinsite vaisius ir daržoves.

Pažangi „Problend 6“ 3D smulkinimo technologija

Pažangi „Problend 6“ 3D smulkinimo technologija

Sukūrėme „Problend 6“ 3D technologiją norėdami užtikrinti, kad visi ingredientai tirštajame kokteilyje būtų gerai susmulkinti, o vaisiuose, daržovėse ir riešutuose esančios maistinės medžiagos būtų išlaisvintos iš ląstelinės struktūros, kad kūnas jas lengvai absorbuotų.

Iki 35 000 aps./min.

Iki 35 000 aps./min.

35 000 aps./min. idealiam maišymui ir dar sveikesniems tirštiesiems kokteiliams

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

191

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

2

05/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже гарний помічник

Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.

Argumentai už

Все прекрасно

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер

14/11/2021

Україна

Україна

Найкращий блендер

Цей блендер - найкращий із блендерів у своїй ніші. Він потужний і легко справляється з приготуванням смузі. З ним легко готуються пасти з горіхів, завдяки спеціальній конструкції ножів, маса виходить дуже однорідною. Дуже швидко можна приготувати живу лляну кашу і смузі . Мити легко і за лічені секунди(головне, не залишати надовго чашу після приготування смузі. Також допоможе при приготуванні рослинного молока(з насіння, горіхів), а також коктейлів :) Справляється навіть з вітграссом(паростками пшениці, з якого роблю цілющий напій) і ранок стає ще здоровішим! Щиро рекомендую саме цей блендер.

Argumentai už

Надійний, потужний

Argumentai prieš

нема

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер

14/11/2021

Україна

Україна

Як я рада що його знайшла!

Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!

Argumentai už

Потужний, надійний, чаша зі скла

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Колекція Avance HR3652/00 Блендер

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Atsakomybės apribojimai

  1. Nepriklausomos laboratorijos bandymai palyginti su „Philips Avance HR2195“

  2. Bandymą atliko nepriklausomų vartotojų tyrimų agentūra su 100 vartotojų, remdamasi 4 savaičių trukmės namų bandymu Vokietijoje ir Korėjoje