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Nutraukta gamyba
HR3700/00
200 W
3 greičiai
Siauras plaktuvėlis
Lengvas
Kūgio formos plaktuvėliai veikia iki 20 % greičiau* – apima didesnį paviršiaus plotą per trumpesnį laiką ir įterpia į tešlą oro, kad tekstūra būtų tolygi ir puri.
Rinkitės iš 3 skirtingų greičių ir kiekvienai užduočiai pasirinkite tiksliausią nustatymą.
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Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu