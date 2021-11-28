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Visos serijos

  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
  • Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla

3000 serija„Philips“ 3000 serijos maišytuvas

HR3705/00

5
| (40) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla
Su mūsų naujuoju 3000 serijos maišytuvu kepsite lengviau, o kepiniai keps greitai ir bus skanūs. Paruoškite mišinius ir tešlas pyragams iki 20 % greičiau*. Lengvas, ergonomiškas dizainas – visada maišysite lengvai ir patogiai.
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Lengvas ir greitesnis, su kūgio formos plaktuvėliais

Lengvai pagaminami purūs pyragai ir tolygiai išmaišyta tešla

  • 300 W

  • 5 greičiai ir turbofunkcija

  • Siauri plaktuvėliai ir tešlos kabliai

  • Lengvas

Kūgio formos plaktuvėliai veikia iki 20 % greičiau*

Kūgio formos plaktuvėliai veikia iki 20 % greičiau* – apima didesnį paviršiaus plotą per trumpesnį laiką ir įterpia į tešlą oro, kad tekstūra būtų tolygi ir puri.

Galingas 300 W variklis

Bet kokias virtuvės užduotis įveiksite su 5 greičiais ir turbofunkcija

Bet kokias virtuvės užduotis įveiksite su 5 greičiais ir turbofunkcija

Rinkitės iš 5 skirtingų greičių ir kiekvienai užduočiai pasirinkite tinkamiausią nustatymą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

40

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

28/11/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Argumentai už

Якість, надійністт

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Удобный в использовании

Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.

Argumentai už

Качественно собран, мощьный

Argumentai prieš

Немного шумный

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3750/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3750/00 Міксер

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  1. Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu