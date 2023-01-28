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450 W
5 greičiai ir turbofunkcija
Kašmyro pilka
Unikalus kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą, todėl tekstūra tampa puri, o pyrago tešla – tolygi
Su galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.
Turėdami didelį greičių pasirinkimą geriausiai kontroliuosite maišymą.
4.8
iš 5
58
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Agneshka
28/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Супер міксер!!!
Вибирала цей міксер по рекомендації подруги і дуже задоволена тим, як він працює. Рекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Marusyna
09/11/2021
Україна
Досить міцна модель
Хороша річ. Швидко збиває. Рекомендую!!! Має переваги якісний пластик. Міцні металеві збивачки)
Argumentai už
Якість
Argumentai prieš
Тяжкий порівняно з іншими фірмами
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3740/00 Міксер
K@Ru
29/10/2021
Україна
Мой помощник в кулинарии
Пользуюсь миксером уже больше года, отлично взбивает крема, делает тесто. Пышные бисквиты стали получаться только с ним. Очень мощный и при этом тихий миксер. Удобный в руке, рука не устает даже при длительном взбивании.
Argumentai už
Мощный, тихий, удобный вруке, легко снимаются и устанавливаются насадки
Argumentai prieš
Через год начали вытираться надписи на регуляторе мощности
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu