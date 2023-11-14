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Visos serijos

  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams

5000 serijaPlaktuvas

HR3745/00

4.7
| (29) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
„Philips“ plaktuvas padeda maišyti skanius ir purius pyragus bei duoną visai šeimai. Dėl kūginio maišymo oru plakimas trunka trumpiau, o pyrago tešla tampa tolygesnė. Su jo galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.
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Iki 25 % greitesnis*, su galingu 450 W varikliu

Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams

  • 450 W

  • 5 greičiai ir turbofunkcija

  • savaime besisukantis 3 l dubuo

  • Kašmyro pilka

Kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą

Kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą

Unikalus kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą, todėl tekstūra tampa puri, o pyrago tešla – tolygi

450 W variklio galia net kiečiausiai tešlai

450 W variklio galia net kiečiausiai tešlai

Su galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.

Paprastai maišoma orinė tešla

Paprastai maišoma orinė tešla

Dubuo idealiai tinka kūgio formos plaktuvėliams, kad išplaktumėte geriausiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.7

iš 5

29

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

1

14/11/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Замечательный миксер

Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер

21/04/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Потужний міксер

Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова річ

Якісно і швидко збиває білки, креми. Не нагрівається, легко миється!

Argumentai už

Швидкість

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер

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  1. Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu