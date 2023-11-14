30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
450 W
5 greičiai ir turbofunkcija
savaime besisukantis 3 l dubuo
Kašmyro pilka
Unikalus kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą, todėl tekstūra tampa puri, o pyrago tešla – tolygi
Su galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.
Dubuo idealiai tinka kūgio formos plaktuvėliams, kad išplaktumėte geriausiai.
4.7
iš 5
29
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Kira@0107
14/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Замечательный миксер
Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Ruslan119211
21/04/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Потужний міксер
Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Galina$
09/11/2021
Україна
Чудова річ
Якісно і швидко збиває білки, креми. Не нагрівається, легко миється!
Argumentai už
Швидкість
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu