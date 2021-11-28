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Nutraukta gamyba
450 W
5 greičiai ir turbofunkcija
savaime besisukantis 3 l dubuo
Kašmyro pilka
Unikalus kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą, todėl tekstūra tampa puri, o pyrago tešla – tolygi
Dubuo idealiai tinka kūgio formos plaktuvėliams, kad išplaktumėte geriausiai.
Su galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.
5.0
iš 5
40
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Яся Б
28/11/2021
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Argumentai už
Якість, надійністт
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Dmitriy)
09/11/2021
Україна
Удобный в использовании
Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.
Argumentai už
Качественно собран, мощьный
Argumentai prieš
Немного шумный
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3750/00 Міксер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3750/00 Міксер
Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu