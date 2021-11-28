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Visos serijos

  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
  • Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams

Nutraukta gamyba

5000 SeriesPlaktuvas

HR3750/00

5
| (40) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams
„Philips“ plaktuvas padeda maišyti skanius ir purius pyragus bei duoną visai šeimai. Dėl kūginio maišymo oru plakimas trunka trumpiau, o pyrago tešla tampa tolygesnė. Su jo galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.
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Iki 25 % greitesnis*, su galingu 450 W varikliu

Galingas, veiksmingas maišymas vienodai išmaišytiems pyragams

  • 450 W

  • 5 greičiai ir turbofunkcija

  • savaime besisukantis 3 l dubuo

  • Kašmyro pilka

Kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą

Kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą

Unikalus kūgio formos plaktuvėlis maksimaliai įtraukia orą, todėl tekstūra tampa puri, o pyrago tešla – tolygi

Paprastai maišoma orinė tešla

Paprastai maišoma orinė tešla

Dubuo idealiai tinka kūgio formos plaktuvėliams, kad išplaktumėte geriausiai.

450 W variklio galia net kiečiausiai tešlai

450 W variklio galia net kiečiausiai tešlai

Su galingu 450 W varikliu darbas su pačia kiečiausia tešla taps lengvas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

40

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

28/11/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Argumentai už

Якість, надійністт

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3000 HR3705/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Удобный в использовании

Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.

Argumentai už

Качественно собран, мощьный

Argumentai prieš

Немного шумный

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3750/00 Міксер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series HR3750/00 Міксер

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  1. Plg.: 4 kiaušinių baltymų plakimas dabar ir su ankstesniu įrankiu