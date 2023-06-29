30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„Avance“
Vakuuminė technologija
1400 W
35 000 sūk./min.
Vakuuminė technologija ištraukia deguonį iš ąsočio prieš maišymą. Rezultatai matomi pabaigus maišyti: mažiau burbuliukų, mažesnė puta, mažiau atsiskiria sultys. Tirštieji kokteiliai ilgiau išlieka švieži.
Pasirinkite iš 3 programų: vakuume maišomo tirštojo kokteilio, pulsavimo, ledo grūdimo. Paruoškite tokį tirštąjį kokteilį, kokio norite.
Visiems patinka skanus tirštasis kokteilis! Mūsų 2 litrų talpos ąsočio iš tritano kopoliesterio darbinis tūris yra 1,8 l, kad paruoštumėte tirštųjų kokteilių visai šeimai.
4.9
iš 5
47
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
SomR
29/06/2023
Україна
Чудово.
Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Юстас-Алексу
11/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Отличный девайс
Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))
Argumentai už
Качество приготовления смузи
Argumentai prieš
Нет нареканий.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Alena75
01/12/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Очень довольна!
Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.
Argumentai už
Все
Argumentai prieš
Нет
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Palyginti su maišymu be „Philips“ HR3752 esančios vakuumo funkcijos, bandymas atliktas nepriklausomoje laboratorijoje 2017 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais.