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  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
  • Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*

Nutraukta gamyba

Didelio greičio vakuuminis maišytuvas

HR3756/00

4.9
| (47) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*
Mėgaukitės sveiku tirštuoju kokteiliu visą dieną naudodami mūsų vakuuminį maišytuvą. Jei keliaujate, naudokite maišytuvą, kad su savimi pasiimtumėte sveikų užkandžių, kurie išliks tokie pat švieži ir skanūs, kaip ką tik pagaminti. Galinga „Philips“ vakuuminė maišytuvo technologija sumažina
Peržiūrėti visas naudas

Iš naujo atrastas maišymas – maišoma vakuume

Kad tirštieji kokteiliai išliktų švieži visą dieną*

  • „Avance“

  • Vakuuminė technologija

  • 1400 W

  • 35 000 sūk./min.

Vakuuminė technologija

Vakuuminė technologija ištraukia deguonį iš ąsočio prieš maišymą. Rezultatai matomi pabaigus maišyti: mažiau burbuliukų, mažesnė puta, mažiau atsiskiria sultys. Tirštieji kokteiliai ilgiau išlieka švieži.

Iš anksto nustatyta programa vakuuminiam ir tirštųjų kokteilių maišymui

Iš anksto nustatyta programa vakuuminiam ir tirštųjų kokteilių maišymui

Pasirinkite iš 3 programų: vakuume maišomo tirštojo kokteilio, pulsavimo, ledo grūdimo. Paruoškite tokį tirštąjį kokteilį, kokio norite.

2 praktiškai nesudaužomos maišytuvo stiklinės iš tritano

Visiems patinka skanus tirštasis kokteilis! Mūsų 2 litrų talpos ąsočio iš tritano kopoliesterio darbinis tūris yra 1,8 l, kad paruoštumėte tirštųjų kokteilių visai šeimai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.9

iš 5

47

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2

29/06/2023

Україна

Україна

Чудово.

Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

11/01/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Отличный девайс

Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))

Argumentai už

Качество приготовления смузи

Argumentai prieš

Нет нареканий.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

01/12/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Очень довольна!

Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.

Argumentai už

Все

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su maišymu be „Philips“ HR3752 esančios vakuumo funkcijos, bandymas atliktas nepriklausomoje laboratorijoje 2017 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais.