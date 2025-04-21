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Visos serijos

  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
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  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
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  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
  • Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.

7000 serijaGreitaeigis trintuvas

HR3760/01

4.6
| (144) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.
Naudodami maišytuvą su „ProBlend Ultra“ technologiją galėsite gaminti įvairaus skonio ir tekstūros patiekalus. Gamindami įvairius patiekalus – glotnučius, sriubas, padažus ir riešutų kremus – nudžiuginsite visą šeimą.
Peržiūrėti visas naudas

Nesibaigiantis įkvėpimas. Glotniausi mišiniai.

  • Greito valymo funkcija

  • Programėlė „HomeID“

  • Greitai pasirenkamos programos

„ProBlend Ultra“ ąsotis

„ProBlend Ultra“ ąsotis

„ProBlend Ultra“ ąsotis turi unikalius kraštais, kad produktai būtų nuolat nukreipiami atgal į maišymo srautą.

„ProBlend Ultra“ variklis

„ProBlend Ultra“ variklis

1500 W galios „ProBlend Ultra“ variklis užtikrina stiprų srautą, todėl visi produktai išmaišomi tolygiai.

„ProBlend Ultra“ ašmenys

„ProBlend Ultra“ ašmenys

„ProBlend Ultra“ ašmenys yra unikalaus dizaino: dantyti ašmenys susmulkina kietus ingredientus į mažesnius gabalėlius, o aštrūs ašmenys juos supjausto iki smulkiausios tekstūros.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

144

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

3

21/04/2025

Lietuva

Lietuva

Lengva priežiūra

Gaunasi puikūs kokteiliai, trintos sriubos, padažai. Modernus dizainas. Patiko kad kojelės prisisiurbia stipriai ir saugiai prie stalviršio, tad mikseris tikrai nepabėgs:) Ir valymas yra variantas ne tik indaplovėj, bet ir įpylus vandens į talpą paleisti savaiminio valymo funkciją.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas

30/12/2024

Lietuva

Lietuva

Tobulas sprendimas

Puikus prietaisas, neužema daug vietos, veikia su apps, greitai valosi ir turi daug programų.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas

29/12/2024

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju

Puikiai smulkina/sutrina produktus, lengva naudotis, neuzima daug vietos Rekomenduoju!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.