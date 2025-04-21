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„ProBlend Ultra“ ąsotis turi unikalius kraštais, kad produktai būtų nuolat nukreipiami atgal į maišymo srautą.
1500 W galios „ProBlend Ultra“ variklis užtikrina stiprų srautą, todėl visi produktai išmaišomi tolygiai.
„ProBlend Ultra“ ašmenys yra unikalaus dizaino: dantyti ašmenys susmulkina kietus ingredientus į mažesnius gabalėlius, o aštrūs ašmenys juos supjausto iki smulkiausios tekstūros.
4.6
iš 5
144
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Kardamena
21/04/2025
Lietuva
Lengva priežiūra
Gaunasi puikūs kokteiliai, trintos sriubos, padažai. Modernus dizainas. Patiko kad kojelės prisisiurbia stipriai ir saugiai prie stalviršio, tad mikseris tikrai nepabėgs:) Ir valymas yra variantas ne tik indaplovėj, bet ir įpylus vandens į talpą paleisti savaiminio valymo funkciją.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/01 Greitaeigis maišytuvas
Playstation15
30/12/2024
Lietuva
Tobulas sprendimas
Puikus prietaisas, neužema daug vietos, veikia su apps, greitai valosi ir turi daug programų.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas
Rutele12
29/12/2024
Lietuva
Rekomenduoju
Puikiai smulkina/sutrina produktus, lengva naudotis, neuzima daug vietos Rekomenduoju!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series HR3760/10 Greitaeigis maišytuvas