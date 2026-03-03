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Dulkių siurblio-šluotos priedai
Visos serijos
vienkartinis dulkių maišelis
Nutraukta gamyba
HR6947/01
4 maišeliai
1 AFS mikrofiltras
1 apsauginis variklio filtras
Suderinamas su HR6815...49
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