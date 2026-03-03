GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Originalus „Philips“ dulkių maišelis
  • Originalus „Philips“ dulkių maišelis
  • Originalus „Philips“ dulkių maišelis
  • Originalus „Philips“ dulkių maišelis

Nutraukta gamyba

vienkartinis dulkių maišelis

HR6947/01

Originalus „Philips“ dulkių maišelis
„Philips" originalūs dvisluoksniai dulkių siurblio maišeliai yra talpesni ir tvaresni.
Peržiūrėti visas naudas

„Athena“ dulkių siurblio dulkių maišeliai

Originalus „Philips“ dulkių maišelis

  • 4 maišeliai

  • 1 AFS mikrofiltras

  • 1 apsauginis variklio filtras

  • Suderinamas su HR6815...49

Originalus „Philips“ dulkių maišelis

Dvisluoksnis aukštos kokybės filtras

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.