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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
700 W
16 funkcijų
Diskas „du viename“
Laikymas dubenyje
Su daugiau nei 16 funkcijų nėra jokių gaminimo ribų: patiekalai, duona, padažai ir kt. Naudokite aukštos kokybės ir daugiafunkcius priedus, norėdami smulkinti, sumaišyti į tyrę ir sumalti produktus, naudodami „S“ formos ašmenis, arba pjaustyti griežinėliais ir gabalėliais su disku „du viename“. Kad ir ką norėtumėte pagaminti, plakite, minkykite ir t. t.
Su mūsų galingu varikliu įveiksite įvairius produktus – nuo duonos tešlos iki kietų daržovių, sūrio ir šokolado. Be to, su juo lengvai pjaustysite griežinėliais ir gabalėliais.
Didelis padavimo vamzdis – greitas paruošimas ir minimalus paruošiamasis pjaustymas.
4.9
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Еsma
05/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Argumentai už
Компактний і надійний
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн