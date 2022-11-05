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  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
  • Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais

„Daily“ kolekcijaKompaktiškas virtuvinis kombainas

HR7320/00

4.9
| (17) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais
Jei mėgaujatės sveikais, namuose ruoštais patiekalais, tačiau jūsų dienotvarkė užimta, jums patiks mūsų „Philips Daily Compact“ virtuvinis kombainas. Ši kompaktiška kolekcija ypač skirta tiems, kurie gyvena itin aktyviai. Galite greitai ir be pastangų ruošti puikius patiekalus.
Peržiūrėti visas naudas

su pagrindiniais priedais ir daug vietos neužimančiu dizainu

Kasdien be vargo mėgaukitės namuose gamintais patiekalais

  • 700 W

  • 19 funkcijų

  • Diskas „du viename“

  • Laikymas dubenyje

Galingas 700 W variklis – apdorosite be pastangų

Galingas 700 W variklis – apdorosite be pastangų

Su mūsų galingu varikliu įveiksite įvairius produktus – nuo duonos tešlos iki kietų daržovių, sūrio ir šokolado. Be to, su juo lengvai pjaustysite griežinėliais ir gabalėliais.

Patogus prietaisas „viskas viename“: minkykite, plakite, pjaustykite gabalėliais, griežinėliais

Su daugiau nei 19 funkcijų nėra jokių gaminimo ribų: patiekalai, duona, padažai ir kt. Naudokite aukštos kokybės ir daugiafunkcius priedus, norėdami smulkinti, sumaišyti į tyrę ir sumalti produktus, naudodami „S“ formos ašmenis, arba pjaustyti griežinėliais ir gabalėliais su disku „du viename“. Kad ir ką norėtumėte pagaminti, plakite, minkykite ir t. t.

Didelis padavimo vamzdis – greitas paruošimas ir minimalus paruošiamasis pjaustymas

Didelis padavimo vamzdis – greitas paruošimas ir minimalus paruošiamasis pjaustymas

Didelis padavimo vamzdis – greitas paruošimas ir minimalus paruošiamasis pjaustymas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

17

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

05/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/12/2021

Україна

Україна

За свою цену отличный вариант

Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

09/11/2021

Україна

Україна

Надійний і компактний

В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється

Argumentai už

Компактний і надійний

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.