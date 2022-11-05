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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
700 W
19 funkcijų
Diskas „du viename“
Laikymas dubenyje
Su mūsų galingu varikliu įveiksite įvairius produktus – nuo duonos tešlos iki kietų daržovių, sūrio ir šokolado. Be to, su juo lengvai pjaustysite griežinėliais ir gabalėliais.
Su daugiau nei 19 funkcijų nėra jokių gaminimo ribų: patiekalai, duona, padažai ir kt. Naudokite aukštos kokybės ir daugiafunkcius priedus, norėdami smulkinti, sumaišyti į tyrę ir sumalti produktus, naudodami „S“ formos ašmenis, arba pjaustyti griežinėliais ir gabalėliais su disku „du viename“. Kad ir ką norėtumėte pagaminti, plakite, minkykite ir t. t.
Didelis padavimo vamzdis – greitas paruošimas ir minimalus paruošiamasis pjaustymas.
4.9
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Еsma
05/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Argumentai už
Компактний і надійний
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн