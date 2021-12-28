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  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės

Nutraukta gamyba

„Viva Collection“Kompaktiškas virtuvinis kombainas

HR7520/00

4.4
| (22) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
Jei mėgaujatės sveikais, namuose gamintais patiekalais, jums patiks mūsų „Philips Viva“ kompaktiškas virtuvinis kombainas. Sukūrėme šią kolekciją specialiai tiems, kurių gyvenimas labai užimtas. Greitai paruošite puikių patiekalų, net jei juose yra kiečiausių maisto produktų.
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Puikūs rezultatai net su kiečiausiais maisto produktais

Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės

  • 850 W

  • 30 funkcijų

  • Diskas „du viename“

  • Citr. vais. sulč. ir smulkintuvas

Galingas 850 W variklis – apdorosite be pastangų

Su mūsų galingu varikliu lengvai apdorosite gausybę įvairių maisto produktų, pvz., duonos tešlą, kietas daržoves, kavos pupeles, sūrį ar šokoladą. Jis taip pat lengvai pjausto griežinėliais ir gabaliukais.

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!

„Viskas viename“: minkykite, plakite, smulkinkite, raikykite, malkite ir spauskite sultis

Su daugiau nei 30 funkcijų nėra jokių gaminimo ribų: patiekalai, duona, padažai, maltos kavos pupelės, sultys ir kt. Pasinaudokite aukštos kokybės, daugiafunkciais priedais, norėdami kapoti, trinti ir malti maisto produktus („S“ formos ašmenimis) arba spausti sultis ir pjaustyti gabaliukais (disku „du viename“). Nesvarbu, ką esate nusiteikę pagaminti!

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

22

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Argumentai už

компактний, тихий, функціональний

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

30/10/2021

Україна

Україна

Виріб відмінний по функціях

По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!

Argumentai už

Компактний, зручний, багатофункціональний

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Хороший помічник для господині на кухні.

Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.

Argumentai už

Всім рекомендую)))

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.