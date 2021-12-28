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Nutraukta gamyba
850 W
30 funkcijų
Diskas „du viename“
Citr. vais. sulč. ir smulkintuvas
Su mūsų galingu varikliu lengvai apdorosite gausybę įvairių maisto produktų, pvz., duonos tešlą, kietas daržoves, kavos pupeles, sūrį ar šokoladą. Jis taip pat lengvai pjausto griežinėliais ir gabaliukais.
„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!
Su daugiau nei 30 funkcijų nėra jokių gaminimo ribų: patiekalai, duona, padažai, maltos kavos pupelės, sultys ir kt. Pasinaudokite aukštos kokybės, daugiafunkciais priedais, norėdami kapoti, trinti ir malti maisto produktus („S“ formos ašmenimis) arba spausti sultis ir pjaustyti gabaliukais (disku „du viename“). Nesvarbu, ką esate nusiteikę pagaminti!
Apdovanojimai
4.4
iš 5
22
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Argumentai už
компактний, тихий, функціональний
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Simuran
30/10/2021
Україна
Виріб відмінний по функціях
По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!
Argumentai už
Компактний, зручний, багатофункціональний
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Muchko.1984
26/10/2021
Україна
Хороший помічник для господині на кухні.
Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.
Argumentai už
Всім рекомендую)))
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн