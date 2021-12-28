Вече съм опитвала всичкит му функции - смес за палачински и подобни забърквам за секунди в каната. С приставката за месене, както е посочено в упътването, е подходящо да се прави леко тесто. Буквално за секунди замесва хляб, но трябва да се спази препоръката всичко да се сложи предварително и да се измери, защото при добавяне на течност става нестабилен и не обърква толкова добре. Тази приставка е като за рецепти "хляб без месене" или после може да се доизмеси на ръка. С машинката се мелят добре кафе, черен пипер и ядки. Зеленчуци и подобни също се смилат лесно, за смути - все пак остават мънички парченца плод, например люспички от боровинки, като ги меля с кисело мляко, но ако се пусне за повече време, става почти идеално гладко. Минус - каната може да се завие и да се включи без да забележиш, че дъното с ножовете не е сложено. Не че е голям проблем, но е възможно да се разлее течност по невнимание. Като цяло - заслужава си парите. Предишният ми беше по-евтина марка, така че с него правя сравнение.