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  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
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  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
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  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
  • Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės

„Viva Collection“Kompaktiškas virtuvinis kombainas

HR7530/10

4.5
| (54) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės
Jei mėgaujatės sveikais, namuose gamintais patiekalais, jums patiks mūsų „Philips Viva“ kompaktiškas virtuvinis kombainas. Sukūrėme šią kolekciją specialiai tiems, kurių gyvenimas labai užimtas. Greitai paruošite puikių patiekalų, net jei juose yra kiečiausių maisto produktų.
Peržiūrėti visas naudas

Puikūs rezultatai net su kiečiausiais maisto produktais

Sveikas, namuose gamintas maistas, neribotos galimybės

  • 850 W

  • 31 funkcija

  • Diskas „du viename“

  • Gruzdintų bulvyčių diskas, laikymo dėžė

Galingas 850 W variklis – apdorosite be pastangų

Su mūsų galingu varikliu lengvai apdorosite gausybę įvairių maisto produktų, pvz., duonos tešlą, kietas daržoves, kavos pupeles, sūrį ar šokoladą. Jis taip pat lengvai pjausto griežinėliais ir gabaliukais.

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!

„Viskas viename“: minkykite, plakite, smulkinkite, raikykite, malkite ir spauskite sultis

Su daugiau nei 31 funkcija galėsite neriboti savęs gamindami įvairius patiekalus, duoną, padažus, maldami kavos pupeles, spausdami sultis ir kt. Pasinaudokite aukštos kokybės, daugiafunkciais priedais, norėdami kapoti, trinti ir malti maisto produktus („S“ formos ašmenimis) arba spausti sultis ir tiesiog pjaustyti griežinėliais ar gabaliukais (disku „du viename“). Nesvarbu, ką esate pasiruošę pagaminti!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

54

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

2

20/01/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Naudoju kasdien

Labai vertingas daiktas virtuvėje. Naudoju kasdien. Pjaustau daržoves, malu mėsą, plaku kokteilius, blynų tešlą ir pan.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas

19/05/2021

Latvija

Latvija

Philips darbuotojas

Lielisks palīgs virtuvē

[Employee of philipsglobal] Darbojas ļoti labi, ar drošību, lai neko neizdarītu nepareizi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Argumentai už

компактний, тихий, функціональний

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.