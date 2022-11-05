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  • Universalus erdvės tausotojas
  • Universalus erdvės tausotojas
  • Universalus erdvės tausotojas
  • Universalus erdvės tausotojas
  • Universalus erdvės tausotojas
  • Universalus erdvės tausotojas
  • Universalus erdvės tausotojas
  • Universalus erdvės tausotojas
  • Universalus erdvės tausotojas

Virtuvinis kombainas

HR7605/10

4.9
| (17) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Universalus erdvės tausotojas
Šis „Philips“ virtuvės kombainas yra kompaktiškas, taupantis laiką daugiafunkcinis atsakymas į visas jūsų virtuvės problemas. Vienu prietaisu galite atlikti 15 skirtingų darbų per įprastai užimamą laiko tarpą.
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Virtuvės kombainas, kurį patogu laikyti

Universalus erdvės tausotojas

  • 350 W

  • 2,1 l dubuo

Mažas, todėl telpa kiekvienoje spintelėje

Mažas, todėl telpa kiekvienoje spintelėje

Visus priedus galima kompaktiškai laikyti dubenyje

Visus priedus galima kompaktiškai laikyti dubenyje

Galite laikyti visus priedus dubenyje, lengvai ir kompaktiškai sudėtus saugyklėlėje

Lengvai atlieka daugiau nei 15 funkcijų

Lengvai atlieka daugiau nei 15 funkcijų

Viruvės kombainas turi 5 skirtingus priedus, su kuriais lengvai atliksite daugiau nei 15 skirtingų funkcijų. Indaplovės priedai yra tešlos minkymui ir intensyviam minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Plakimo diskas yra skirtas gaminti tokį maistą kaip plakta grietinėlė ir majonezas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

17

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

05/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/12/2021

Україна

Україна

За свою цену отличный вариант

Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

09/11/2021

Україна

Україна

Надійний і компактний

В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється

Argumentai už

Компактний і надійний

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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