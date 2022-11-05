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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
350 W
2,1 l dubuo
Galite laikyti visus priedus dubenyje, lengvai ir kompaktiškai sudėtus saugyklėlėje
Viruvės kombainas turi 5 skirtingus priedus, su kuriais lengvai atliksite daugiau nei 15 skirtingų funkcijų. Indaplovės priedai yra tešlos minkymui ir intensyviam minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Plakimo diskas yra skirtas gaminti tokį maistą kaip plakta grietinėlė ir majonezas.
4.9
iš 5
17
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Еsma
05/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Argumentai už
Компактний і надійний
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн