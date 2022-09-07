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  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

Nutraukta gamyba

Daily CollectionVirtuvinis kombainas

HR7627/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
Šiame kompaktiškame „Philips Daily“ kolekcijos virtuvės kombaine yra 2,1 l dubuo ir įvairūs aukštos kokybės priedai. Ruošti gardų naminį maistą dar niekada nebuvo taip paprasta!
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Kepkite naminę duoną, pyragus, darykite gėrimus ir dar daugiau

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

  • 650 W

  • 2 greičiai + pulsinis režimas

  • 2,1 l dubuo

  • Priedai 15+ funkcijų

2 greičių nustatymai ir pulsinis režimas maksimaliam valdymui

2 greičių nustatymai ir pulsinis režimas maksimaliam valdymui

Geriausių rezultatų pasieksite naudodami nedidelio greičio nustatymą (1 greitį) – juo galite suplakti grietinėlę, kiaušinių baltymą, konditerinę ar duonos tešlą. Didesnio greičio nustatymas (2 greitis) puikiai tinka svogūnams ir mėsai susmulkinti, sriuboms ir kokteiliams maišyti arba daržovėms pjaustyti, raikyti, smulkinti ir trinti.

40 % didesnis padavimo vamzdis (palyginti su „Philips HR7625“)

40 % didesnis padavimo vamzdis (palyginti su „Philips HR7625“)

Šiame „Philips Daily“ kolekcijos virtuvės kombaine įrengtas tiekimo vamzdis, kuris 40 % didesnis nei ankstesniojo HR7625 modelio, todėl galėsite greičiau iš anksto supjaustyti vaisius ir daržoves

Kokybiški nerūdijančiojo plieno diskų įdėklai

Kokybiški nerūdijančiojo plieno diskų įdėklai

Pasirinkite nerūdijančiojo plieno diskų įdėklą ir įstatę į diskų laikiklį paruoškite savo mėgstamą patiekalą. Prietaiso veiksmingumas nuodugniai patikrintas, todėl galėsite lengvai supjaustyti ir susmulkinti produktus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961301

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Страхотен компактен мултифункционален робот

Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.