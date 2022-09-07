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Nutraukta gamyba
650 W
2 greičiai + pulsinis režimas
2,1 l dubuo
Priedai 15+ funkcijų
Geriausių rezultatų pasieksite naudodami nedidelio greičio nustatymą (1 greitį) – juo galite suplakti grietinėlę, kiaušinių baltymą, konditerinę ar duonos tešlą. Didesnio greičio nustatymas (2 greitis) puikiai tinka svogūnams ir mėsai susmulkinti, sriuboms ir kokteiliams maišyti arba daržovėms pjaustyti, raikyti, smulkinti ir trinti.
Šiame „Philips Daily“ kolekcijos virtuvės kombaine įrengtas tiekimo vamzdis, kuris 40 % didesnis nei ankstesniojo HR7625 modelio, todėl galėsite greičiau iš anksto supjaustyti vaisius ir daržoves
Pasirinkite nerūdijančiojo plieno diskų įdėklą ir įstatę į diskų laikiklį paruoškite savo mėgstamą patiekalą. Prietaiso veiksmingumas nuodugniai patikrintas, todėl galėsite lengvai supjaustyti ir susmulkinti produktus.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Jaguarrr
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Страхотен компактен мултифункционален робот
Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот