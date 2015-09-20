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  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
  • Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

Nutraukta gamyba

Daily CollectionVirtuvinis kombainas

HR7628/00

4.6

| (25) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

Šis „Philips Daily“ kolekcijos virtuvės kombainas yra kompaktiško dizaino, jame yra 2,1 l dubuo, 1,75 l maišytuvas ir įvairūs aukštos kokybės priedai. Ruošti puikų naminį maistą dar niekada nebuvo taip paprasta!

Peržiūrėti visas naudas

Kepkite naminę duoną, pyragus, darykite gėrimus ir dar daugiau

Daugybė receptų, mažiausiai pastangų

  • 650 W

  • Kompaktiškas „du viename“ rinkinys

  • 2,1 l dubuo

  • Priedai 25+ funkcijoms

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tobulai supjaustyti produktai

„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!

Nedūžtantis ąsotis skirtas intensyviai naudoti

Nedūžtantis ąsotis skirtas intensyviai naudoti

A 1,75 l nedūžtančio ąsočio darbinis tūris yra 1 l, kurio vienu metu užtenka pagaminti iki 5 porcijų tirštųjų kokteilių.

Jokios netvarkos nuo indo centro dėl nesančio vidinio veleno

Jokios netvarkos nuo indo centro dėl nesančio vidinio veleno

Kitaip nei pigesniuose virtuvės kombainuose, šio „Philips“ virtuvės kombaino dubens viduryje nėra vidinio veleno vamzdelio. Tai reiškia, kad sriubos ir kiti skysčiai nepratekės, todėl jūsų virtuvės kombainas ir stalas bus švarūs! Be to, galėsite lengviau surinkti prietaisą – tiesiog užfiksuokite įrankių laikiklį dubenyje jį įstatę į formą atitinkančius sujungimus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961301
  • Award image VRS_AWARD-961310

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

25

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

1

20/09/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Swietny. Polecam.

Szybki, zgrabny, cichy i w ogole super :) Same zalety.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

04/06/2014

Polska

Polska

Produkt o bardzo dużej ilości funkcji

Produkt godny polecenia, bardzo dużo przydatnych akcesoriów oraz funkcji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

02/01/2022

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Kiváló

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Mindent tud ami kell (aprít, darál, turmixol). Tökéletesen teszi a dolgát, nagy segítség a konyhában.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.