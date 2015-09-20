30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Daugybė receptų, mažiausiai pastangų
Šis „Philips Daily“ kolekcijos virtuvės kombainas yra kompaktiško dizaino, jame yra 2,1 l dubuo, 1,75 l maišytuvas ir įvairūs aukštos kokybės priedai. Ruošti puikų naminį maistą dar niekada nebuvo taip paprasta!
650 W
Kompaktiškas „du viename“ rinkinys
2,1 l dubuo
Priedai 25+ funkcijoms
„PowerChop“ technologija – tai ašmenų formos, pjovimo kampo ir vidinio indo derinys, leidžiantis puikiausiai supjaustyti tiek minkštus, tiek kietus produktus. Be to, juo lengvai paruošite tyres ir sumaišysite pyragų tešlą!
A 1,75 l nedūžtančio ąsočio darbinis tūris yra 1 l, kurio vienu metu užtenka pagaminti iki 5 porcijų tirštųjų kokteilių.
Kitaip nei pigesniuose virtuvės kombainuose, šio „Philips“ virtuvės kombaino dubens viduryje nėra vidinio veleno vamzdelio. Tai reiškia, kad sriubos ir kiti skysčiai nepratekės, todėl jūsų virtuvės kombainas ir stalas bus švarūs! Be to, galėsite lengviau surinkti prietaisą – tiesiog užfiksuokite įrankių laikiklį dubenyje jį įstatę į formą atitinkančius sujungimus.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
25
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ala05
20/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Swietny. Polecam.
Szybki, zgrabny, cichy i w ogole super :) Same zalety.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Marcin81
04/06/2014
Polska
Produkt o bardzo dużej ilości funkcji
Produkt godny polecenia, bardzo dużo przydatnych akcesoriów oraz funkcji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Ervino
02/01/2022
Magyarország
Patvirtintas pirkėjas
Kiváló
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Mindent tud ami kell (aprít, darál, turmixol). Tökéletesen teszi a dolgát, nagy segítség a konyhában.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép