30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
HR7740/80
Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
Greitai paruoškite maistą naudodami naująjį „Philips“ virtuvės kombainą. Jis surenkamas ir išardomas per kelias sekundes, nes naudojama unikali „Philips“ sukurta „Click&Go“ sistema, leidžianti saugiai užfiksuoti dubenį ant platformos bet kurioje padėtyje.
Su sistema „Click&Go“ surinkti ir išardyti prietaisą galima per keletą sekundžių. Padėkite dubenį į bet kokią padėtį, uždarykite dangtį ir tiesiog paspauskite mygtuką.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
Аллочка
03/07/2019
Україна
Комбайн просто супер
Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7740/80 Кухонний комбайн
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7740/80 Кухонний комбайн