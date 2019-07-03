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  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

Nutraukta gamyba

Virtuvinis kombainas

HR7740/80

5

| (1) Apžvalga

Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

Greitai paruoškite maistą naudodami naująjį „Philips“ virtuvės kombainą. Jis surenkamas ir išardomas per kelias sekundes, nes naudojama unikali „Philips“ sukurta „Click&Go“ sistema, leidžianti saugiai užfiksuoti dubenį ant platformos bet kurioje padėtyje.

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Su „Click&Go“ surinkite akimirksniu

Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

31 functions

Surinkimo (išardymo) sistema „Click&Go“

Surinkimo (išardymo) sistema „Click&Go“

Su sistema „Click&Go“ surinkti ir išardyti prietaisą galima per keletą sekundžių. Padėkite dubenį į bet kokią padėtį, uždarykite dangtį ir tiesiog paspauskite mygtuką.

Lengvai suprantamos piktogramos

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Комбайн просто супер

Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7740/80 Кухонний комбайн

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7740/80 Кухонний комбайн

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