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Nutraukta gamyba
Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
Greitai paruoškite maistą naudodami naująjį „Philips“ virtuvės kombainą. Jis surenkamas ir išardomas per kelias sekundes, nes naudojama unikali „Philips“ sukurta „Click&Go“ sistema, leidžianti saugiai užfiksuoti dubenį ant platformos bet kurioje padėtyje.
Su sistema „Click&Go“ surinkti ir išardyti prietaisą galima per keletą sekundžių. Padėkite dubenį į bet kokią padėtį, uždarykite dangtį ir tiesiog paspauskite mygtuką.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dariasch
23/06/2019
Україна
Користуємось із задоволенням вже довгий час
Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн
Elena0412
01/04/2019
Україна
Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.
Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн
Оксана030
12/09/2018
Україна
чудовий помічник на кухні
Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн