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  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių
  • Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

Nutraukta gamyba

Virtuvinis kombainas

HR7745/80

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

Greitai paruoškite maistą naudodami naująjį „Philips“ virtuvės kombainą. Jis surenkamas ir išardomas per kelias sekundes, nes naudojama unikali „Philips“ sukurta „Click&Go“ sistema, leidžianti saugiai užfiksuoti dubenį ant platformos bet kurioje padėtyje.

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Su „Click&Go“ surinkite akimirksniu

Mėgaukitės naminiu maistu po kelių sekundžių

33 funkcijų

Surinkimo (išardymo) sistema „Click&Go“

Surinkimo (išardymo) sistema „Click&Go“

Su sistema „Click&Go“ surinkti ir išardyti prietaisą galima per keletą sekundžių. Padėkite dubenį į bet kokią padėtį, uždarykite dangtį ir tiesiog paspauskite mygtuką.

Lengvai suprantamos piktogramos

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

23/06/2019

Україна

Україна

Користуємось із задоволенням вже довгий час

Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн

01/04/2019

Україна

Україна

Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.

Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн

12/09/2018

Україна

Україна

чудовий помічник на кухні

Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7745/80 Кухонний комбайн

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