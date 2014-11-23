GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
  • Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų

Nutraukta gamyba

Virtuvinis kombainas

HR7772/00

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų

„Philips“ virtuvės kombainas yra daugiafunkcinis atsakymas į visas jūsų virtuvės problemas. Spalvinius kodus turintis priedas ir greičio nustatymai padės jums suderinti greičio ir priedų spalvas, kad gautumėte optimalius rezultatus.

Peržiūrėti visas naudas

Virtuvės kombainas su spalvų koduotės nustatymais

Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų

  • 700 W

  • Kompaktiškas „du viename“ rinkinys

  • 3,4 l dubuo

Sutartinėmis spalvomis pažymėti priedų ir greičių deriniai

Norėdami optimalių rezultatų suderinkite spalvos ir priedo spalvą.

Naudodami 6 priedus lengvai atliksite daugiau kaip 30 funkcijų

Naudodami 6 priedus lengvai atliksite daugiau kaip 30 funkcijų

Indaplovėje plaunami priedai yra tešlos minkymui ir intensyviam minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Smūgiams atsparus 1,5 l maišytuvas skirtas įvairių ingredientų trynimui, smulkinimui ir maišymui. Plakimo diskas yra skirtas gaminti tokį maistą kaip plakta grietinėlė ir majonezas.

3 greičio nustatymai optimaliam greičio / priedo deriniui

Tinkamą greitį pasirinkite naudodamiesi galingu 700W varikliu ir 3 greičio nustatymais bei pulsavimo mygtuku

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

23/11/2014

Polska

Polska

Godny polecenia

Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7772/00 Robot kuchenny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7772/00 Robot kuchenny

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.