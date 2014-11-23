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Nutraukta gamyba
Puikus maisto ruošimas be jokių pastangų
„Philips“ virtuvės kombainas yra daugiafunkcinis atsakymas į visas jūsų virtuvės problemas. Spalvinius kodus turintis priedas ir greičio nustatymai padės jums suderinti greičio ir priedų spalvas, kad gautumėte optimalius rezultatus.
700 W
Kompaktiškas „du viename“ rinkinys
3,4 l dubuo
Norėdami optimalių rezultatų suderinkite spalvos ir priedo spalvą.
Indaplovėje plaunami priedai yra tešlos minkymui ir intensyviam minkymui skirtas įrankis. Nerūdijančio plieno kapojimo peilis skirtas ruošti mėsą ir daržoves. Du metalo diskai naudojami vidutiniam ir smulkiam smulkinimui bei tarkavimui. Smūgiams atsparus 1,5 l maišytuvas skirtas įvairių ingredientų trynimui, smulkinimui ir maišymui. Plakimo diskas yra skirtas gaminti tokį maistą kaip plakta grietinėlė ir majonezas.
Tinkamą greitį pasirinkite naudodamiesi galingu 700W varikliu ir 3 greičio nustatymais bei pulsavimo mygtuku
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ryhu
23/11/2014
Polska
Godny polecenia
Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7772/00 Robot kuchenny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HR7772/00 Robot kuchenny