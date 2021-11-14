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1300 W
Kompaktiškas „keturi viename“ rinkinys
3,4 l dubuo
Vieno paspaudimo automatiniai mygtukai
Dviejų metalinių menčių plaktuvas kartu su vieno paspaudimo automatiniu mygtuku – puikiai išplakami kiaušinio baltymai (tūris padidėja iki 600 %) ir grietinėlė (tūris padidėja iki 200 %). Dar niekada nebuvo taip lengva kurti skanius desertus!
Galingas variklis ir šis metalinis minkymo kablys greitai suformuoja tešlą iš jūsų produktų. Suformavus tešlą metalinis minkymo kablys apdoroja tešlą reikiama jėga ir leidžia iškepti skaniausią duoną.
4.5
iš 5
74
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
14/11/2021
Україна
Ні разу не підвів! За 10 років!
Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!
Argumentai už
Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
som_l
10/11/2021
Україна
Багатофункціональний
Дуже практичний та легкий у користуванні. Тісто роблю на млинці з легкістю. Овочі для борщу тепер підготовлюю набагато швидше, а головне без зайвого бруду не столі. Робили коктейлі овочеві та молочні. Збиває добре .
Argumentai už
Багатофункціональний
Argumentai prieš
Не має
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Жули
26/10/2021
Україна
Багатофункціональність його фішка
В ньому є все необхідне для кухні. Не потрібно витрачати кошти на придбання іншої техніки, оскільки тут є все лише змінуй насадки. Хочеш сік, хочеш подрібни, хочеш взбий. Він стоїть один а не 3-5 різних приладів.
Argumentai už
Рекомендую, це якість перевірена роками
Argumentai prieš
Не маю
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Pasirenkami priedai nėra parduodami visose rinkose.