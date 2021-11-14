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  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
  • Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk

7000 serijaVirtuvinis kombainas

HR7778/00

4.5
| (74) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį
Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk
Šis „Philips“ 7000 serijos virtuvinis kombainas yra universalus sprendimas jūsų virtuvei. Naujoviškas metalinis minkymo kablys, galingas 1 300 W variklis ir vienu paspaudimu veikiantis automatinis mygtukas tešlai. Kepti duoną dar niekada nebuvo taip lengva.
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Kapok, smulkink, pjaustyk, minkyk, plak ir maišyk

  • 1300 W

  • Kompaktiškas „keturi viename“ rinkinys

  • 3,4 l dubuo

  • Vieno paspaudimo automatiniai mygtukai

Dviejų metalinių menčių plaktuvas grietinėlei ir kiaušinių baltymams

Dviejų metalinių menčių plaktuvas grietinėlei ir kiaušinių baltymams

Dviejų metalinių menčių plaktuvas kartu su vieno paspaudimo automatiniu mygtuku – puikiai išplakami kiaušinio baltymai (tūris padidėja iki 600 %) ir grietinėlė (tūris padidėja iki 200 %). Dar niekada nebuvo taip lengva kurti skanius desertus!

Metalinis minkymo kablys, puikiai tinkantis duonos tešlai

Metalinis minkymo kablys, puikiai tinkantis duonos tešlai

Galingas variklis ir šis metalinis minkymo kablys greitai suformuoja tešlą iš jūsų produktų. Suformavus tešlą metalinis minkymo kablys apdoroja tešlą reikiama jėga ir leidžia iškepti skaniausią duoną.

Pjaustymo įtaisas pyrago tešlai maišyti

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

74

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

14/11/2021

Україна

Україна

Ні разу не підвів! За 10 років!

Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!

Argumentai už

Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

10/11/2021

Україна

Україна

Багатофункціональний

Дуже практичний та легкий у користуванні. Тісто роблю на млинці з легкістю. Овочі для борщу тепер підготовлюю набагато швидше, а головне без зайвого бруду не столі. Робили коктейлі овочеві та молочні. Збиває добре .

Argumentai už

Багатофункціональний

Argumentai prieš

Не має

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Багатофункціональність його фішка

В ньому є все необхідне для кухні. Не потрібно витрачати кошти на придбання іншої техніки, оскільки тут є все лише змінуй насадки. Хочеш сік, хочеш подрібни, хочеш взбий. Він стоїть один а не 3-5 різних приладів.

Argumentai už

Рекомендую, це якість перевірена роками

Argumentai prieš

Не маю

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

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