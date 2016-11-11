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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

Nutraukta gamyba

Avance CollectionVirtuvės kombainas

HR7954/00

4.8

| (15) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nepakartojami rezultatai pasiekiami lengviau nei manėte

Pristatome visiškai naują „Philips“ virtuvės kombainą – nepakartojami rezultatai ir universalumas, lengviau nei manėte!

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Pyragai, duona, pica, sausainiai, kokteiliai, sriubos ir dar daugiau

Nepakartojami rezultatai pasiekiami lengviau nei manėte

  • 900 W, kompaktiškas

  • 4 l metalinis indas

  • Lengvas „keturi viename“ nustatymas

Galingas 900 W variklis – kaskart nepriekaištingi rezultatai

Galingas 900 W variklis – kaskart nepriekaištingi rezultatai

Galingas 900 W variklis – kaskart nepriekaištingi rezultatai.

Planetarinis maišymas – kruopščiai išmaišomi produktai

Planetarinis maišymas – kruopščiai išmaišomi produktai

Planetarinio maišymo metu galima naudoti minkymo, maišymo ir plakimo įrankius, o maišymo metu atliekamas ne tik įprastas judėjimo apskritimu, bet ir unikalūs judesiai pirmyn ir atgal bei pasiekiami visi indo kraštai, todėl produktai sumaišomi vienodai ir kruopščiai.

4 l metaliniame inde telpa iki 1 300 g tešlos

4 l metaliniame inde telpa iki 1 300 g tešlos

Dideliame ir patvariame 4 l metaliniame inde galima patogiai suminkyti iki 1 300 g tešlos, todėl iškart paruošite keturias 12ˮ picas arba 2 kepalus duonos. Naudojantis metaline rankena patogu paimti ir pilti. Nuo taškymosi apsaugantis dangtis apsaugo nuo tyškalų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

15

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

11/11/2016

Polska

Polska

Super. Polecam.

Jeśli ktoś lubi bawić się w kuchni to naprawdę warto nabyć taki robot!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

04/12/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest rewelacyjny

Philips Avance Collection Robot planetarny jest urządzeniem, o którym zawsze marzyłam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

06/11/2015

Polska

Polska

Jest super

ROBOT JEST ZGRABNY I MA WSYSTKO CO POTRZEBA JEST CICHY,

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.