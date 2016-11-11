30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Nepakartojami rezultatai pasiekiami lengviau nei manėte
Pristatome visiškai naują „Philips“ virtuvės kombainą – nepakartojami rezultatai ir universalumas, lengviau nei manėte!
900 W, kompaktiškas
4 l metalinis indas
Lengvas „keturi viename“ nustatymas
Galingas 900 W variklis – kaskart nepriekaištingi rezultatai.
Planetarinio maišymo metu galima naudoti minkymo, maišymo ir plakimo įrankius, o maišymo metu atliekamas ne tik įprastas judėjimo apskritimu, bet ir unikalūs judesiai pirmyn ir atgal bei pasiekiami visi indo kraštai, todėl produktai sumaišomi vienodai ir kruopščiai.
Dideliame ir patvariame 4 l metaliniame inde galima patogiai suminkyti iki 1 300 g tešlos, todėl iškart paruošite keturias 12ˮ picas arba 2 kepalus duonos. Naudojantis metaline rankena patogu paimti ir pilti. Nuo taškymosi apsaugantis dangtis apsaugo nuo tyškalų.
4.8
iš 5
15
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Piter71
11/11/2016
Polska
Super. Polecam.
Jeśli ktoś lubi bawić się w kuchni to naprawdę warto nabyć taki robot!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
kika5
04/12/2015
Polska
Ten produkt jest rewelacyjny
Philips Avance Collection Robot planetarny jest urządzeniem, o którym zawsze marzyłam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
XXXX321
06/11/2015
Polska
Jest super
ROBOT JEST ZGRABNY I MA WSYSTKO CO POTRZEBA JEST CICHY,
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Avance Collection HR7954/00 Robot planetarny