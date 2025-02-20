30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Tešlos kablys, plaktuvėlis ir plaktuvas
5,5 l dubuo
Galingas 1000 W variklis
Komplekte yra maišytuvo priedas
Komplekte yra mėsmalės priedas
Unikali technologija, imituojanti rankos judesius, vienu metu spaudžianti ir ištempianti tešlą, kad vos per 3 minutes būtų suminkyta tobula elastinga tešla.*
Naudokite programėlę „HomeID“ kartu su „Philips“ virtuvės kombainu, kad nebereikėtų spėlioti, kokius nustatymus naudoti. Pasirinkus receptą programėlė padės jums nuo pradžios iki pabaigos, kad pasiektumėte puikių rezultatų.
Naudodami maišytuvą su „ProBlend“ technologija ruoškite ne tik kepinius, bet ir sriubas bei padažus ar net puikios tekstūros kokteilius.
Supraskite produktų apžvalgas
5.0
iš 5
42
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Karoliai
20/02/2025
Lietuva
Kepėjelėms tikrai patiks
Patinka gaminiai, kuriais paprasta naudotis ir nereikia analizuoti pusė dienos instrukcijos. Viskas veikia puikiai. Blenderis stiklinis. Kadangi dubuo metalinis, labai gerai plaka morengą. Kepėjelėms tikrai patiks šis prietaisas!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Labai paprasta juo naudotis
Aukštos kokybės medžiagos, lengva naudotis. Plaka be priekaištų, blenderis stiklinis, mala gerai. Labai patiko man.
Argumentai už
Aukštos kokybės kombainas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Jusutau
07/02/2025
Lietuva
Puikus gaminys
Geresnio prietaiso nesu turėjusi. Šaunus pagalbininkas buityje. Patogus kompaktiškas ir kas svarbiausia kad tvirtas. Rekomenduoju
Argumentai už
Labai geras, kompaktiškas tvirtas.
Argumentai prieš
Nėra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Išbandyta naudojant 300 g universalių miltų, 14 g sviesto (kambario temperatūros), 5 g tirpiųjų mielių, 160 ml vandens (37 °F), minkant 3 minutes 3 greičiu.
Išbandyta naudojant 1 kg jautienos, didžiausiu virtuvės kombaino greičiu