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HTB7255D/12
Mėgaukitės tobulu filmų ir muzikos garsu
„Philips“ nauja „3D Blu-ray HTB7255D 2.1“ namų kino sistema – neprilygstamai aiškiai atkuriamas garsas ir įspūdingas erdvinis garsas. Taigi papildykite mėgstamus filmus ir muziką naujais aspektais.
D klasės stiprintuvas
„CinemaPerfect HD“
Integruotas „Wi-Fi“ ir „Bluetooth®“
500 W
Patentuoti „Philips“ aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvai yra skirti išsaugoti pradinį garso šaltinį didesniam garso signalo tikslumui išgauti. Jie padeda akustinėms muzikos ir filmų detalėms sklisti taip, kaip atlikėjas ar režisierius sugalvojo.
iPod/iPhone muzikos atkūrimas ir įkrovimas.
Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviniu garsu. Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
ukoo
03/08/2014
Polska
Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością
Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
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