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Nutraukta gamyba

„SoundBar“ garsiakalbis

HTL5140B/12

4.5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Galingas bet kokio televizoriaus garsas

HTL5140 - tai plonas „SoundBar“, pasižymintis didžiausia 320 W išvesties galia. Aukščiausios kokybės metalo apdaila suteikia stilingumo, be to, jį galima tvirtinti prie sienos ar pastatyti ant stalviršio. HDMI ARC, viena HDMI įvestis vaizdui, o „Bluetooth®“ su „aptX®“ ir AAC belaidei muzikai.

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su belaide žemųjų dažnių kolonėle

Galingas bet kokio televizoriaus garsas

  • 2.1 kanalo belaidis žemųjų dažnių gars.

  • „Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC

  • 1 HDMI įvestis ir HDMI išvestis, ARC

  • 320 W

HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes

Galinga 320 W garso išvestis

Galinga 320 W garso išvestis

Dvi kolonėlės su 4 žemųjų dažnių garsiakalbiais ir 2 aukštųjų dažnių garsiakalbiais kiekvienoje skleidžia tobulai subalansuotą garsą. Bendra 320 W garso išvestis prilygsta galingam 17 l tūrio žemųjų dažnių kolonėlės žemųjų dažnių garsui.

„Mylar“ medžiagos aukštųjų dažnių garsiakalbis didelės raiškos garsui

Unikali aukštųjų dažnių garsiakalbiams naudojama „Mylar“ medžiaga užtikrina neįtikėtiną garso raišką. Puikiausiai atkuriamas visas garso dažnių diapazonas, todėl klausoma muzika yra tarsi gyva, o filmo garso takelio garsas yra toks, koks ir turėtų būti. Aukštųjų dažnių siųstuvas, kaip integruota dvikryptės konstrukcijos dalis, paryškina aukštuosius dažnius, o kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiu atkuria dar erdvesnį ir tikslesnį garsą. Patobulintas aiškumas – tai galimybė atskirti skirtingos muzikos elementus: klausyti atskirų instrumentų, dar aiškiau girdėti vokalą, mėgautis kiekviena muzikos detale.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

06/01/2016

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Toode on üllatavalt hea!

Õhukeses disainis hämmastavalt võimas heli!Surround mõjub kuidagi eriti võimsalt!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B SoundBari kõlar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B SoundBari kõlar

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