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Galingas bet kokio televizoriaus garsas
HTL5140 - tai plonas „SoundBar“, pasižymintis didžiausia 320 W išvesties galia. Aukščiausios kokybės metalo apdaila suteikia stilingumo, be to, jį galima tvirtinti prie sienos ar pastatyti ant stalviršio. HDMI ARC, viena HDMI įvestis vaizdui, o „Bluetooth®“ su „aptX®“ ir AAC belaidei muzikai.
2.1 kanalo belaidis žemųjų dažnių gars.
„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC
1 HDMI įvestis ir HDMI išvestis, ARC
320 W
Dvi kolonėlės su 4 žemųjų dažnių garsiakalbiais ir 2 aukštųjų dažnių garsiakalbiais kiekvienoje skleidžia tobulai subalansuotą garsą. Bendra 320 W garso išvestis prilygsta galingam 17 l tūrio žemųjų dažnių kolonėlės žemųjų dažnių garsui.
Unikali aukštųjų dažnių garsiakalbiams naudojama „Mylar“ medžiaga užtikrina neįtikėtiną garso raišką. Puikiausiai atkuriamas visas garso dažnių diapazonas, todėl klausoma muzika yra tarsi gyva, o filmo garso takelio garsas yra toks, koks ir turėtų būti. Aukštųjų dažnių siųstuvas, kaip integruota dvikryptės konstrukcijos dalis, paryškina aukštuosius dažnius, o kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiu atkuria dar erdvesnį ir tikslesnį garsą. Patobulintas aiškumas – tai galimybė atskirti skirtingos muzikos elementus: klausyti atskirų instrumentų, dar aiškiau girdėti vokalą, mėgautis kiekviena muzikos detale.
4.5
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Andy
06/01/2016
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Toode on üllatavalt hea!
Õhukeses disainis hämmastavalt võimas heli!Surround mõjub kuidagi eriti võimsalt!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B SoundBari kõlar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTL5140B SoundBari kõlar