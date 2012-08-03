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Galingas erdvinis garsas
Paverskite savo namus kino teatru! Galingi atviri garsiakalbiai suteiks galios jūsų namų pramogoms, o galimybė konvertuoti DVD vaizdo įrašus į 1080p raišką naudojant HDMI jungtį leis mėgautis artima HD vaizdo kokybe.
DVD
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Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1