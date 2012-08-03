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Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS3531/12

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Galingas erdvinis garsas

Paverskite savo namus kino teatru! Galingi atviri garsiakalbiai suteiks galios jūsų namų pramogoms, o galimybė konvertuoti DVD vaizdo įrašus į 1080p raišką naudojant HDMI jungtį leis mėgautis artima HD vaizdo kokybe.

Peržiūrėti visas naudas

iš kompaktiškų garsiakalbių

Galingas erdvinis garsas

  • DVD

300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

300W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

-

„Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

„Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

03/08/2012

Polska

Polska

W pełni udany zestaw.

Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd

Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1

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