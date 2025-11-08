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HTS3538/12
Galingas erdvinis garsas
Išplėskite namų pramogų galimybes naudodami „Philips“ namų kino sistemą HTS3538. Galingi 600 W atviri garsiakalbiai atkurs galingą erdvinį garsą, o DVD vaizdo konvertavimo į 1080p raišką funkcija naudojant HDMI jungtį leis mėgautis HD kokybei prilygstančiais vaizdais.
DVD
Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3538 Domácí kino 5.1
Naudojimo data 2023-11-08
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3538 Domácí kino 5.1
Naudojimo data 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1