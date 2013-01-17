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Galingas erdvinis garsas
Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS3539. Galingi 600 W atviri garsiakalbiai padarys jūsų namų pramogas smagesnėmis, o galimybė konvertuoti DVD vaizdo įrašus į 1080p raišką naudojant HDMI jungtį leis mėgautis artima HD vaizdo kokybe ir erdviniu garsu.
DVD
Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1