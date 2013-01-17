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Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS3539/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Galingas erdvinis garsas

Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS3539. Galingi 600 W atviri garsiakalbiai padarys jūsų namų pramogas smagesnėmis, o galimybė konvertuoti DVD vaizdo įrašus į 1080p raišką naudojant HDMI jungtį leis mėgautis artima HD vaizdo kokybe ir erdviniu garsu.

Peržiūrėti visas naudas

iš kompaktiškų garsiakalbių

Galingas erdvinis garsas

  • DVD

600W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

600W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

„Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

„Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garsą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garsą.

Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

17/01/2013

Polska

Polska

Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.

okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

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