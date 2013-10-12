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Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS3583/12

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Galingas erdvinis garsas

Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS3583. Atviri garsiakalbiai – tai galingas 600 W erdvinis garsas ir užburianti 3D „Blu-ray“ diskų peržiūra.

Peržiūrėti visas naudas

naudojantis „Blu-ray 3D“

Galingas erdvinis garsas

  • Smart TV

  • 3D „Blu-ray“

600W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

600W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

„Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

„Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.

Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3583 Domácí kino 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3583 Domácí kino 5.1

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