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Galingas erdvinis garsas
Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS3583. Atviri garsiakalbiai – tai galingas 600 W erdvinis garsas ir užburianti 3D „Blu-ray“ diskų peržiūra.
Smart TV
3D „Blu-ray“
Būsite sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniuoju ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Josa
12/10/2013
Česká republika
Dodatok k mojej predošlej recenzii
Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3583 Domácí kino 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS3583 Domácí kino 5.1