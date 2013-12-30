30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriais žemais dažniais
Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS5593. Garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais – tai galingas 1000 W erdvinis garsas ir užburianti 3D „Blu-ray“ diskų peržiūra.
Dvigubi žemieji dažniai
3D „Blu-ray“
Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių refleksine sistema ir dvigubais žemų dažnių vamzdeliais sustiprina žemuosius dažnius ir perteikia tvirtus, gilius garsus. Girdėsite žemiausių tonų murmėjimą arba giliausią dundėjimą.
„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.
-
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1