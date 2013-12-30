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Nutraukta gamyba

5.1 namų kinas

HTS5593/12

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriais žemais dažniais

Pripildykite namus pramogų pasirinkę „Philips“ namų kino sistemą HTS5593. Garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais – tai galingas 1000 W erdvinis garsas ir užburianti 3D „Blu-ray“ diskų peržiūra.

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Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriais žemais dažniais

  • Dvigubi žemieji dažniai

  • 3D „Blu-ray“

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių vamzdeliais puikiam garsui

Galingi garsiakalbiai su žemų dažnių refleksine sistema ir dvigubais žemų dažnių vamzdeliais sustiprina žemuosius dažnius ir perteikia tvirtus, gilius garsus. Girdėsite žemiausių tonų murmėjimą arba giliausią dundėjimą.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

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Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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