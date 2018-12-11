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  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816_00_PUP_PRINT_CMYK.tif
  • Air Humidifier HU4811 Product in Use
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816; RFT; ONLINE;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816; TEC; ONLINE;ROW
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • HU4816; F; ONLINE;ROW
  • HU4816; D1; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4816; D4; Retail;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816_00_PUP_PRINT_CMYK.tif
  • Air Humidifier HU4811 Product in Use
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use

Nutraukta gamyba

2000 serijaOro drėkintuvas

HU4816/10

4.3

| (378) Atsiliepimai | 84% Rekomenduoja šį gaminį

Kvėpuokite laisvai, miegokite ramiai

Pripildykite namus malonaus ir švaraus oro. Jam drėkinti naudojant „NanoCloud“ technologiją, nelieka baltų dulkių ar drėgnų dėmių, o bakterijų – net 99 % mažiau (1). Išmanieji jutikliai ir tolygus oro paskirstymas užtikrina tobulą drėgnį visoje patalpoje.

Peržiūrėti visas naudas

Drėkina sausą orą ir automatiškai reguliuoja

Kvėpuokite laisvai, miegokite ramiai

  • Drėkina iki 44 m² ploto patalpas

  • 300 ml/val. drėkinimo greitis

  • Iki 99 % mažiau bakterijų

  • Automatiniai drėgnumo nustatymai

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)

Efektyvus veikimas iki 44 m2 patalpose (3)

Efektyvus veikimas iki 44 m2 patalpose (3)

2 ventiliatoriaus greičio ir automatinės nuostatos užtikrina jūsų pasirinktą veikimą ir patogumą. Drėkintuvas, pasiekiantis iki 300 ml/val. greitį, veiksmingai drėkina bet kurią iki 44 m2 ploto patalpą. (2,3)

Tolygi veiksminga cirkuliacija patalpoje

Tolygi veiksminga cirkuliacija patalpoje

360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.3

iš 5

378

Atsiliepimai

84%

Rekomenduoja šį gaminį

11/12/2018

Lietuva

Lietuva

Drėkintuvas

Šis drėkintuvas palengvina vaiko ir visų namiškių kvėpavimą, kuo švaresnis oras - tuo sveikesnis oras. Mums jis labai patinka, nes neskleidžia jokio garso, lengvai prisipildo vandens, ir yra automatinė funkcija, čia kažkas wow. Nereikia stebėti kada baigsis vanduo, nes jis automatiškai pasibaigus vandeniui išsijungia. Rekomenduoju visiems, kas ieško naujo oro drėkintuvo. :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas

07/12/2018

Lietuva

Lietuva

Atitiko lūkesčius 100%

Puikus dizainas, labai tylus, nepakeičiamas naktimis, ypač vaikams sloguojant ar kostint kam visuomet įtakos turi sausas oras. Labai rekomenduoju šį produktà.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas

07/12/2018

Lietuva

Lietuva

Oro drėkintuvo valdymas išties itin nesudėtingas

Pripildyti oro drėkintuvą vandeniu taip pat paprasta lyg į kibirėlį vandens prisipilti. Vienas, du ir padaryta. O „NanoClou'as" toks gudruolis, kad netgi perspėja, kada jam to vandenuko trūksta. Kadangi oro drėkintuvo konstrukcija itin minimalistinė, labai paprasta jį valyti. Man ypač aktuali jo funkcija buvo ta, kad įtraukdamas sausą orą drėkintuvo filtras sulaiko stambias daleles, pvz., žmonių ar gyvūnų plaukus ir dulkes, kadangi namuose turime šunį, o ir šiaip namie kažkodėl itin dažnai tenka valyti dulkes. Panaudojus drėkintuvą išties oras lyg išskaidrėjo. Garsas? Koks garsas? Absoliučiai tylus ir draugiškas miegantiems kūdikiams aparačiukas. Išvaizda...wow. Labai dailus, aptakios formos, neutralių spalvų, itin profesionaliai ir nepigiai atrodantis.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.

  2. (2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %

  3. (3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.

  4. (4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.

  6. (6) Apskaičiuota esant pilnam 4 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 150 ml/val. drėkinimo greičiu.