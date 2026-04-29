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2000 serija Oro drėkintuvas
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HU4816/10
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Eco passport Philips Series 2000 Air humidifier - English (US)
EDC 506 Frog HU48XX - English (US)
Visi (2)
Iš „Philips“ drėkintuvo nesklinda vandens garai / migla
„Philips“ drėkintuvo arba „Combi“ valytuvo–drėkintuvo laikymas
Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras
Iš „Philips“ drėkintuvo sklinda blogas kvapas
„Philips“ drėkintuvas nedrėkina oro
Iš „Philips“ drėkintuvo vandens bakelio bėga vanduo
Mano „Philips“ oro drėkintuvas nustojo veikti