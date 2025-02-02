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  • Kasdieniam tarpdančių valymui
  • Kasdieniam tarpdančių valymui
  • Kasdieniam tarpdančių valymui
  • Kasdieniam tarpdančių valymui
  • Kasdieniam tarpdančių valymui
  • Kasdieniam tarpdančių valymui
  • Kasdieniam tarpdančių valymui
  • Kasdieniam tarpdančių valymui

„Philips“ Sonicare Nozzles for Compact Flosser„Standard“ ir „Comfort“

HX3072/00

4.7
| (201) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Kasdieniam tarpdančių valymui
Naudodami „Philips Sonicare Compact“ irigatoriui skirtus antgalius greitai ir veiksmingai valykite dantis. „Standard“ antgalis užtikrina tikslų valymą tarp dantų. O „Comfort“ antgalis yra sukurtas jautrioms dantenoms.
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Pašalina iki 99,9 % apnašų valomose vietose*

Kasdieniam tarpdančių valymui

  • Valymui kasdien

  • 2 antgaliai: „N1 Standard“ – tarpdančių valymui ir „N2 Comfort“ – jautriems dantims ir dantenoms

  • Suderinama tik su „Philips Sonicare Compact“ irigatoriumi

„N1 Standard“ antgalis puikiai tinka kasdieniam valymui

„N1 Standard“ antgalis puikiai tinka kasdieniam valymui

„N1 Standard“ antgalis puikiai tinka kasdieniam visapusiškam valymui – efektyviai šalina apnašas ir maisto likučius tarp dantų ir palei dantenų liniją.

„N1“ vienos srovės valymas idealiai tinka maisto likučiams pašalinti

„N1“ vienos srovės valymas idealiai tinka maisto likučiams pašalinti

„N1 Standard“ vienos srovės antgalis idealiai tinka sunkiai pašalinamiems maisto likučiams. 97 % naudotojų sutinka, kad jis tinka maisto likučiams pašalinti iš tarpdančių***.

„N2 Comfort“ antgalis, puikiai tinkantis jautriems dantims ir dantenoms

„N2 Comfort“ antgalis, puikiai tinkantis jautriems dantims ir dantenoms

„N2 Comfort“ antgalis turi minkštą guminį galiuką, kuris specialiai sukurtas jautriems dantims ir dantenoms, nesumažinant apnašų pašalinimo efektyvumo. 95 % naudotojų sutinka, kad jis veiksmingai valo ir yra ypač švelnus dantenoms**.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

201

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

02/02/2025

Lietuva

Lietuva

Patogus naudoti, gerai išvalo tarpdančius, švari burna jaučiasi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Burnos irigatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Burnos irigatorius

04/03/2024

Lietuva

Lietuva

Priemone uztikrinanti burnos higienos prieziura

Buvau skeptiskai nusiteikusi kol nepradejau naudoti. Tai tapo kasdieninis ritualas ne pakeiciantis siula, vieno danties sepeteli, o papildantis visa burnos higienos rituala. Paprasta ir patogu naudoti, kelios skirtingos sroves, intensyvumai, keli skirtingi antgaliai. Turintys reikalu su breketais ar kapomis tikrai pajus ypatinga svara burnoje.

Argumentai už

Lengva pakrauti, lengva veziotis, keli antgaliai,

Argumentai prieš

Nerasta

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius

18/12/2023

Lietuva

Lietuva

Philips irigatorius puikus

Irigatorius - puikus! Naudojuosi juo kiekviena vakara, isgèrus juodos kavos ar vyno. Naudotis labai paprasta, neskausminga, atgaivina. Beveik pamirsau tarpdanciy siulus. Šis prietaisas yra galingas ir efektyvus, leidziantis valyti sunkiai pasiekiamas vietas tarp dantų. Philips Power Flosser yra lengvas, kompaktiskas ir patogus naudoti. Rekomenduoju

Argumentai už

Neužima daug vietos

Argumentai prieš

Nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius

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Atsakomybės apribojimai

  1. „In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis

  2. Naudojant „Comfort“ antgalį, tyrimas, JAV, N=109, 2023 m.

  3. Naudojant „Standard“ antgalį, tyrimas, JAV, N=109, 2023 m.