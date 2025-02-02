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Valymui kasdien
2 antgaliai: „N1 Standard“ – tarpdančių valymui ir „N2 Comfort“ – jautriems dantims ir dantenoms
Suderinama tik su „Philips Sonicare Compact“ irigatoriumi
„N1 Standard“ antgalis puikiai tinka kasdieniam visapusiškam valymui – efektyviai šalina apnašas ir maisto likučius tarp dantų ir palei dantenų liniją.
„N1 Standard“ vienos srovės antgalis idealiai tinka sunkiai pašalinamiems maisto likučiams. 97 % naudotojų sutinka, kad jis tinka maisto likučiams pašalinti iš tarpdančių***.
„N2 Comfort“ antgalis turi minkštą guminį galiuką, kuris specialiai sukurtas jautriems dantims ir dantenoms, nesumažinant apnašų pašalinimo efektyvumo. 95 % naudotojų sutinka, kad jis veiksmingai valo ir yra ypač švelnus dantenoms**.
4.7
iš 5
201
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
zngee
02/02/2025
Lietuva
Patogus naudoti, gerai išvalo tarpdančius, švari burna jaučiasi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Burnos irigatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Burnos irigatorius
Grazi Sypsena
04/03/2024
Lietuva
Priemone uztikrinanti burnos higienos prieziura
Buvau skeptiskai nusiteikusi kol nepradejau naudoti. Tai tapo kasdieninis ritualas ne pakeiciantis siula, vieno danties sepeteli, o papildantis visa burnos higienos rituala. Paprasta ir patogu naudoti, kelios skirtingos sroves, intensyvumai, keli skirtingi antgaliai. Turintys reikalu su breketais ar kapomis tikrai pajus ypatinga svara burnoje.
Argumentai už
Lengva pakrauti, lengva veziotis, keli antgaliai,
Argumentai prieš
Nerasta
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius
Švarūs dantys
18/12/2023
Lietuva
Philips irigatorius puikus
Irigatorius - puikus! Naudojuosi juo kiekviena vakara, isgèrus juodos kavos ar vyno. Naudotis labai paprasta, neskausminga, atgaivina. Beveik pamirsau tarpdanciy siulus. Šis prietaisas yra galingas ir efektyvus, leidziantis valyti sunkiai pasiekiamas vietas tarp dantų. Philips Power Flosser yra lengvas, kompaktiskas ir patogus naudoti. Rekomenduoju
Argumentai už
Neužima daug vietos
Argumentai prieš
Nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Burnos irigatorius
„In vitro“ tyrimo metu. Faktiniai rezultatai gali skirtis
Naudojant „Comfort“ antgalį, tyrimas, JAV, N=109, 2023 m.
Naudojant „Standard“ antgalį, tyrimas, JAV, N=109, 2023 m.