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Nutraukta gamyba
1 dalies
Standartinis dydis
Įstatoma
Visapusiškas valymas
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė išsiskiria lenkta forma ir natūraliai prisitaiko prie jūsų dantų formos, išvalo net sunkiai pasiekiamas vietas.
Ši dantų šepetėlio galvutė pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei paprastas dantų šepetėlis
Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.
4.7
iš 5
160
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
01/02/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia
Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...
Argumentai už
Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
tomB_B
22/10/2021
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Polecam
Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….
Argumentai už
Ok
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
M. R.
30/09/2021
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Doskonały produkt
Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis