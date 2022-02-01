GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare ProResultsStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6012/07

4.7
| (160) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
Viena populiariausių mūsų dantų šepetėlių galvučių „Philips Sonicare ProResults“ patiks naujiems ir jau esamiems „Sonicare“ naudotojams, kurie nori mėgautis „Sonicare“ teikiamais valymo privalumais už priimtiną kainą.
Peržiūrėti visas naudas

Puikios eksploatacinės savybės ir kaina

Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.

  • 2 vnt.

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • Visapusiškas valymas

Optimalios „Philips Sonicare“ savybės

Optimalios „Philips Sonicare“ savybės

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė išsiskiria lenkta forma ir natūraliai prisitaiko prie jūsų dantų formos, išvalo net sunkiai pasiekiamas vietas.

Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei paprastas dantų šepetėlis

Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei paprastas dantų šepetėlis

Ši dantų šepetėlio galvutė pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei paprastas dantų šepetėlis

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

160

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

01/02/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia

Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...

Argumentai už

Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

22/10/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….

Argumentai už

Ok

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

30/09/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Doskonały produkt

Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 2 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis