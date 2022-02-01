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  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
  • Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare ProResultsKompaktiškos „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6021

4.7
| (160) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.
Viena populiariausių mūsų dantų šepetėlių galvučių „Philips Sonicare ProResults“ patiks naujiems ir jau esamiems „Sonicare“ naudotojams, kurie nori mėgautis „Sonicare“ teikiamais valymo privalumais už priimtiną kainą.
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Puikios eksploatacinės savybės ir kaina

Puikios eksploatacinės savybės.* Užtikrinta kokybė.

  • 1 vnt.

  • Kompaktiškas dydis

  • Įstatoma

  • Visapusiškas valymas

Optimalios „Philips Sonicare“ savybės

Optimalios „Philips Sonicare“ savybės

„Philips Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė išsiskiria lenkta forma ir natūraliai prisitaiko prie jūsų dantų formos, išvalo net sunkiai pasiekiamas vietas.

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Veikia su bet kuriuo „Philips Sonicare“ įstatomu dantų šepetėliu

Veikia su bet kuriuo „Philips Sonicare“ įstatomu dantų šepetėliu

Ant rankenėlės uždedama ir nuimama šepetėlio galvutė laikosi tvirtai, ją lengva prižiūrėti ir valyti. Ji tinka visoms „Philips Sonicare“ dantų šepetėlių rankenėlėms, išskyrus „PowerUp Battery“ ir „Essence“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

160

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

01/02/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia

Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...

Argumentai už

Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

22/10/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….

Argumentai už

Ok

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

30/09/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Doskonały produkt

Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis