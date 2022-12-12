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  • Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
  • Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
  • Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
  • Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
  • Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
  • Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
  • Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
  • Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare SensitiveStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6052/05

4.8
| (102) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.
„Philips Sonicare Sensitive“ dantų šepetėlio galvutė – puikus pasirinkimas tiems, kurie turi labai jautrius dantis ir dantenas.
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Nepriekaištingas valymas turintiems jautrius dantis ir dantenas

Itin švelnus valymas. Ypatingas patogumas.

  • 2 vnt.

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • Jautriems dantims ir dantenoms

Naujoviškas šerelių dizainas švelniai ir puikiai nuvalo apnašas

Naujoviškas šerelių dizainas švelniai ir puikiai nuvalo apnašas

Šio „Philips Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė yra su itin minkštais šereliais, todėl valo švelniai ir efektyviai. Be to, specialus profilis apsaugo dantis, todėl valymas yra švelnesnis. Preciziškam valymui galima įsigyti mažesnę kompaktiško dydžio galvutę.

Pašalinama daugiau apnašų nei įprastiniais dantų šepetėliais

Pašalinama daugiau apnašų nei įprastiniais dantų šepetėliais

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Philips Sonicare Sensitive“ šepetėlio galvutė puikiai pašalina apnašas, palyginti su paprastu dantų šepetėliu.

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

102

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

1

12/12/2022

Latvija

Latvija

Draugs jutīgām zobu smaganām

Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

27/12/2017

Latvija

Latvija

ērti uzgaļi

Ļoti ērti un viegli maināmi uzgaļi, ko var izmantot visa ģimene.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

10/01/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Suoer

Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji

Argumentai už

Doskonały

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

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