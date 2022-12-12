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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Standartinis dydis
Įstatoma
Jautriems dantims ir dantenoms
Šio „Philips Sonicare“ dantų šepetėlio galvutė yra su itin minkštais šereliais, todėl valo švelniai ir efektyviai. Be to, specialus profilis apsaugo dantis, todėl valymas yra švelnesnis. Preciziškam valymui galima įsigyti mažesnę kompaktiško dydžio galvutę.
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Philips Sonicare Sensitive“ šepetėlio galvutė puikiai pašalina apnašas, palyginti su paprastu dantų šepetėliu.
Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.
4.8
iš 5
102
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
lapcija
12/12/2022
Latvija
Draugs jutīgām zobu smaganām
Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
gunchuks
27/12/2017
Latvija
ērti uzgaļi
Ļoti ērti un viegli maināmi uzgaļi, ko var izmantot visa ģimene.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Maria Janiak
10/01/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Suoer
Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji
Argumentai už
Doskonały
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej