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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Standartinis dydis
Įstatoma
Puikus valymas, baltesni dantys
„Philips Sonicare DiamondClean“ dantų šepetėlio galvutė pašalina iki 100 % daugiau dėmių, kad dantys taptų baltesni vos per 7 dienas.
„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.
Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad vos per keturias savaites „Philips Sonicare DiamondClean“ šepetėlio galvutė pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų, nei paprastas dantų šepetėlis.
4.9
iš 5
51
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ane13
20/11/2018
Lietuva
puikus
Patiko sitie antgaliai, siek tiek balina ir puikiai valo dantis.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės
mag77
28/12/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Wreszcie bielsze zęby!
Soniczna szczoteczka pięknie radzi sobie z kamieniem nazębnym- wreszcie zęby są bielsze i gładsze! Po umyciu zębów (szczoteczką elektryczną) musiałam jeszcze doczyścić nicią dentystyczną, teraz jest to prawie niepotrzebne! Warto!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Fransita
30/04/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam
Koncowki do szczoteczki sabardzo dobrze wykonane wrecz eleganckie:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis