GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Puikus valymas.* Baltesni dantys.
  • Puikus valymas.* Baltesni dantys.
  • Puikus valymas.* Baltesni dantys.
  • Puikus valymas.* Baltesni dantys.
  • Puikus valymas.* Baltesni dantys.
  • Puikus valymas.* Baltesni dantys.
  • Puikus valymas.* Baltesni dantys.
  • Puikus valymas.* Baltesni dantys.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare DiamondCleanStandartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6062

4.9
| (51) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Puikus valymas.* Baltesni dantys.
Dantų šepetėlio galvutė „DiamondClean“ puikiai tinka tiems, kurie nori ne tik kruopščiai valyti dantis, bet ir pašalinti paviršines dėmes bei džiaugtis akinančia, balta šypsena. Ši šepetėlio galvutė puikiai tiks norint palaikyti dantų baltumą tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų.
Peržiūrėti visas naudas

Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltesni

Puikus valymas.* Baltesni dantys.

  • 2 vnt.

  • Standartinis dydis

  • Įstatoma

  • Puikus valymas, baltesni dantys

Per savaitę baltesni dantys

Per savaitę baltesni dantys

„Philips Sonicare DiamondClean“ dantų šepetėlio galvutė pašalina iki 100 % daugiau dėmių, kad dantys taptų baltesni vos per 7 dienas.

Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę

Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę

„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei paprastas dantų šepetėlis

Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei paprastas dantų šepetėlis

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad vos per keturias savaites „Philips Sonicare DiamondClean“ šepetėlio galvutė pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų, nei paprastas dantų šepetėlis.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

51

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

20/11/2018

Lietuva

Lietuva

puikus

Patiko sitie antgaliai, siek tiek balina ir puikiai valo dantis.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6062 Standartinės „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

28/12/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Wreszcie bielsze zęby!

Soniczna szczoteczka pięknie radzi sobie z kamieniem nazębnym- wreszcie zęby są bielsze i gładsze! Po umyciu zębów (szczoteczką elektryczną) musiałam jeszcze doczyścić nicią dentystyczną, teraz jest to prawie niepotrzebne! Warto!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

30/04/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Koncowki do szczoteczki sabardzo dobrze wykonane wrecz eleganckie:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6064/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis