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  • Mažesnė. Skirta tiksliniam valymui.
  • Mažesnė. Skirta tiksliniam valymui.
  • Mažesnė. Skirta tiksliniam valymui.
  • Mažesnė. Skirta tiksliniam valymui.
  • Mažesnė. Skirta tiksliniam valymui.
  • Mažesnė. Skirta tiksliniam valymui.

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare DiamondCleanKompaktiškos „Sonic“ dantų šepetėlio galvutės

HX6072/05

4.8
| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mažesnė. Skirta tiksliniam valymui.
Dantų šepetėlio galvutė „DiamondClean“ puikiai tinka tiems, kurie nori ne tik kruopščiai valyti dantis, bet ir pašalinti paviršines dėmes bei džiaugtis akinančia, balta šypsena. Ši šepetėlio galvutė puikiai tiks norint palaikyti dantų baltumą tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų.
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Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltesni

Mažesnė. Skirta tiksliniam valymui.

  • 2 vnt.

  • Kompaktiškas dydis

  • Įstatoma

  • Puikus valymas, baltesni dantys

Per savaitę baltesni dantys

Per savaitę baltesni dantys

„Philips Sonicare DiamondClean“ dantų šepetėlio galvutė pašalina iki 100 % daugiau dėmių, kad dantys taptų baltesni vos per 7 dienas.

Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę

Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę

„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.

Konstrukcija užtikrina greitesnius judesius

Konstrukcija užtikrina greitesnius judesius

„Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės yra ypač svarbios mūsų pagrindinei aukšto dažnio, didelės amplitudės šepetėlių judėjimo technologijai, atliekančios daugiau 31 000 šepetėlio mostų per minutę. Mūsų neprilygstama ultragarso technologija visiškai išplečia galią nuo rankenos iki šepetėlio galvutės galo. Šis ultragarsinis judesys sukuria dinamišką skysčių judėjimą, dėl kurio skystis patenka giliai tarp dantų ir išilgai dantenų linijos, kad visuomet būtų užtikrintas geresnis, tačiau švelnus valymas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

23/11/2017

Lietuva

Lietuva

puiki burnos prieziura :)

burnos higiena tenka daryti reciau :) nes dnatukai svaresni :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads

14/07/2013

Polska

Polska

produkt jest super

Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

13/07/2020

България

България

Четка за цялото семейство

При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.

Argumentai už

По-чисти зъби

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби

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