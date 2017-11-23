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Nutraukta gamyba
2 vnt.
Kompaktiškas dydis
Įstatoma
Puikus valymas, baltesni dantys
„Philips Sonicare DiamondClean“ dantų šepetėlio galvutė pašalina iki 100 % daugiau dėmių, kad dantys taptų baltesni vos per 7 dienas.
„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.
„Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės yra ypač svarbios mūsų pagrindinei aukšto dažnio, didelės amplitudės šepetėlių judėjimo technologijai, atliekančios daugiau 31 000 šepetėlio mostų per minutę. Mūsų neprilygstama ultragarso technologija visiškai išplečia galią nuo rankenos iki šepetėlio galvutės galo. Šis ultragarsinis judesys sukuria dinamišką skysčių judėjimą, dėl kurio skystis patenka giliai tarp dantų ir išilgai dantenų linijos, kad visuomet būtų užtikrintas geresnis, tačiau švelnus valymas.
4.8
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dantys123
23/11/2017
Lietuva
puiki burnos prieziura :)
burnos higiena tenka daryti reciau :) nes dnatukai svaresni :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/07 Compact sonic toothbrush heads
Tadeusz
14/07/2013
Polska
produkt jest super
Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
siela75
13/07/2020
България
Четка за цялото семейство
При редовното използване на четката DiamondClean зъбите са кристално чисти и бели, както след почистване от стоматолог. Точно затова горещо препоръчвам тази четка на всички, които искат да имат по-бели и по-чисти зъби.
Argumentai už
По-чисти зъби
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DiamondClean HX6072/07 Компактни глави за звукова четка за зъби