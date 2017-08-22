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  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
  • Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai

Nutraukta gamyba

„Philips“ Sonicare For Kids„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6311/02

4.8
| (143) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai
Naudokite „Philips“ elektrinį šepetėlį „Sonicare HX6311/02“ augančioms šypsenoms
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Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas

Elektrinis dantų šepetėlis vaikams

Skatinkite valyti sveikai ir savarankiškai

  • 2 režimai

  • 2 šepetėlių galvutės

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Dinaminis „Sonicare“ valymas nukreipia skystį tarp dantų

Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.

Guminė šepetėlio galvutė skirta apsaugoti jaunus dantis

Guminė šepetėlio galvutė skirta apsaugoti jaunus dantis

Guminė šepetėlio galvutė skirta apsaugoti jaunus dantis

Laikmatis vaikams padeda pailginti valymo laiką

Laikmatis vaikams padeda pailginti valymo laiką

Pamažu per 90 dienų pailginamas valymo laikas ir taip palaipsniui artėjama prie stomatologų rekomenduojamų 2 minučių trukmės

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

143

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Džiaugsmas vaikui

Padovanojus šį dantų šepetėlį dukrai, dantų valymas jai tapo tikra pramoga. Vakarais vaikai net lenktyniauja, kuris pirmas eis į vonią. Gerokai ilgiau joje ir užtrunka, nes ir prieš, ir po dantų plovimo dar su šepetėliu ir pažaidžia. O pačio šepetėlio sukamieji judesiai itin palengvina gležnų rankyčių vargą.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Dantų šepetėlis

„Jis – kaip mini kompiuteris“, – po pirmojo valymo pareiškė sūnus, susižavėjęs dantų šepetėlio laikmačiu. Šepetėlis yra užprogramuotas 4 valymo ciklams: viršutinių ir apatinių dantų abiejų pusių valymui. Pabaigus kiekvieną jų pasigirsta garsinis malonus signalas, reiškiantis, kad galima pereiti prie kito etapo. Po paskutinio etapo šepetėlis pats išsijungia. Vaikui tai labai patrauklus būdas suprasti, kiek laiko reikia skirti valymui. Mus, tėvus, pamalonino dar ir tai, jog šepetėlis įkraunamas elektra. Kad vaikams jis nenusibostų, gamintojai komplekte yra pridėję net keletą skirtingų kotelių, kuriuos galima lengvai pasikeisti ir kaskart džiaugtis tarsi nauju šepetėliu!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

28/12/2018

Latvija

Latvija

Lieliska zobubirste

Lieliska zobu birste, ar kuru bērni tīra zobus ar prieku un bez atgādināšanas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis

  2. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą