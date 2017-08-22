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Nutraukta gamyba
Odontologų rekomenduojamas Sonic technologijos prekinis ženklas
2 režimai
2 šepetėlių galvutės
Dėl unikalaus elektrinio dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ dinamiško veikimo efektyviai pasiekiamos gilios ertmės, esančios tarp dantų ir palei dantenas.
Guminė šepetėlio galvutė skirta apsaugoti jaunus dantis
Pamažu per 90 dienų pailginamas valymo laikas ir taip palaipsniui artėjama prie stomatologų rekomenduojamų 2 minučių trukmės
4.8
iš 5
143
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Egle
22/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Džiaugsmas vaikui
Padovanojus šį dantų šepetėlį dukrai, dantų valymas jai tapo tikra pramoga. Vakarais vaikai net lenktyniauja, kuris pirmas eis į vonią. Gerokai ilgiau joje ir užtrunka, nes ir prieš, ir po dantų plovimo dar su šepetėliu ir pažaidžia. O pačio šepetėlio sukamieji judesiai itin palengvina gležnų rankyčių vargą.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Dantų šepetėlis
„Jis – kaip mini kompiuteris“, – po pirmojo valymo pareiškė sūnus, susižavėjęs dantų šepetėlio laikmačiu. Šepetėlis yra užprogramuotas 4 valymo ciklams: viršutinių ir apatinių dantų abiejų pusių valymui. Pabaigus kiekvieną jų pasigirsta garsinis malonus signalas, reiškiantis, kad galima pereiti prie kito etapo. Po paskutinio etapo šepetėlis pats išsijungia. Vaikui tai labai patrauklus būdas suprasti, kiek laiko reikia skirti valymui. Mus, tėvus, pamalonino dar ir tai, jog šepetėlis įkraunamas elektra. Kad vaikams jis nenusibostų, gamintojai komplekte yra pridėję net keletą skirtingų kotelių, kuriuos galima lengvai pasikeisti ir kaskart džiaugtis tarsi nauju šepetėliu!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Annija
28/12/2018
Latvija
Lieliska zobubirste
Lieliska zobu birste, ar kuru bērni tīra zobus ar prieku un bez atgādināšanas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6311/07 Sonic electric toothbrush
Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis šepetėlis
dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną, naudojant valymo režimą