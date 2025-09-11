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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Palaikymas
HX6352/42
HX6350
Sunku uždėti arba nuimti dantų šepetėlio galvutę.
„Sonicare“ dantų šepetėlis vibruoja per stipriai
Mano „Sonicare“ dantų šepetėlis nevibruoja
Dantų šepetėlis „Sonicare“ vibruoja silpniau
Negaliu prijungti savo dantų šepetėlio prie „Sonicare“ programėlės
„Philips Sonicare“ dantų šepetėlis labai garsiai veikia
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