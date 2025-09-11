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„Philips“ Sonicare „Sonicare For Kids“ elektrinis dantų šepetėlis vaikams

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„Philips“ Sonicare „Sonicare For Kids“elektrinis dantų šepetėlis vaikams

HX6352/42

HX6350

„Philips“ Sonicare „Sonicare For Kids“ elektrinis dantų šepetėlis vaikams

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Gali būti

AQUA
AQUA
Purpurinė
Purpurinė
Rožinė
Rožinė
Žalia
Žalia

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Data Act Document

  • PDF fail., 239.8 kB
  • 11 September 2025

JK atitikties deklaracija - English (US)

  • PDF fail., 143.3 kB
  • 8 August 2025

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