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„Philips“ Sonicare „Sonicare For Kids“elektrinis dantų šepetėlis vaikams

HX6352/42

HX6350

4.8

| (1493) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

AQUA
AQUA
Purpurinė
Purpurinė
Rožinė
Rožinė
Žalia
Žalia

Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau

Sudominkite vaikus jiems valantis dantis. „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlis su „Bluetooth“ prisijungia prie smagios programėlės, kuri padeda vaikams geriau ir ilgiau valytis dantis. Mokydamiesi teisingai valytis dantis, vaikai smagiai leidžia laiką, o įgūdžiai išlieka visam gyvenimui.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odontologų dažniausiai rekomenduojamas elektrinių dantų šepetėlių prekės ženklas1

Išskirtinė tinkamų įpročių visam gyvenimui ugdymo pradžia

Interaktyvioji „Sonic“ techn. Valykitės dantis smagiau ir geriau

  • Integruota „Bluetooth®“ funkcija

  • Mokomoji programėlė

  • 2 šepetėlių galvutės

  • 2 režimai

98 proc. tėvų teigia, kad naudojant šią programėlę vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau*

98 proc. tėvų teigia, kad naudojant šią programėlę vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau*

Naudodami „Philips Sonicare For Kids“ dantų šepetėlį ir programėlę, vaikai patys sužino apie tinkamą dantų valymą. Programėlė „Bluetooth“ ryšiu sinchronizuojama su vaiko dantų šepetėliu. Ji parodo tinkamus valymo būdus ir rezultatus. Vaikai gali matyti, ar dantis jie valosi gerai, ir už gerus rezultatus gauti puikių apdovanojimų. 98 proc. apklaustų tėvų teigia, kad naudojant šią lavinamąją ir efektyvią programą, vaikai dantis valosi ilgiau ir geriau. Tai smagus būdas padėti vaikams išvystyti gerus burnos priežiūros įgūdžius visam gyvenimui.

Sekite valymo trukmę, net jei nesinaudojate programėle

Sekite valymo trukmę, net jei nesinaudojate programėle

Sekite valymo trukmę, net jei nesinaudojate programėle

Interaktyvioji programėlė sudomina vaikus dantų valymu

Interaktyvioji programėlė sudomina vaikus dantų valymu

Interaktyviosios linksmybės ir „Philips Sonicare“ technologija

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

1493

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

10/10/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Nr.1 vaikams. Mažiau rūpesčių, sveiki dantys :)

Tai jau antras vaikiškas šepetėlis namuose. Atsiliepimas pats geriausias, vaikai motyvuoti, valosi dantis be įkalbinėjimų, aišku, su tėvų priežiūra ir pagalba. Pas odontologus vaikai lankosi kas metus, nėra net menkiausios problemos, nei vieno plombuoto danties, visada didžiausios pagyros iš gydytojų vaikams už dantų priežiūrą. Tik mažas pastebėjimas, prie antrojo šepetėlio neprilimpa lipdukai. Prie pirmojo laikosi puikiai, neatšoka kampai. Gal galima papildomai lipdukų įsigyti?

Argumentai už

Šepetėlis puikiai atlieka funkciją, motyvacija vaikams, niekada nepamiršta, kad reikia išsivalyti dantis. Puikiai tinka tiek mažesniems, tiek vyresniems dėl galimybės pasirinkti valymo intensyvumą. Labai ilgai laiko baterija, nereikia pastoviai krauti.

Argumentai prieš

Vienintelis minusas, prie antrojo pirkto šepetuko neprilimpa lipdukai, išsilaiko parą ir tada atlimpa visi kampai, vaikas naudoja be lipdukų. Nors sesės rožinis šepetukas (pirktas prieš daugiau nei tris metus) tokios problemos neturi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Naudojimo data 2023-10-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Naudojimo data 2023-10-10

19/06/2025

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Patogus

Puikus! Vaikui labai patinka. Noriai valosi. Tikrai gerai išvalo. 5m

Argumentai už

Patogus, gera baterija. Gerai išvalo.

Argumentai prieš

Nespastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Naudojimo data 2025-02-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie For Kids HX6322/04 „Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

Naudojimo data 2025-02-19

09/06/2024

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puikus gaminys, daug gerų funkcijų

Patogus, funkcionalus, malonaus dizaino, vaikiškas dantų šepetėlis.Rekomenduočiau.

Argumentai už

Patogus naudoti, gerai valo dantis, gražus dizainas

Argumentai prieš

Po metų veikimo sulūžo įjungimo mygtukas, pats naktį įsijungdavo, išsikrovė, nebepasikrauna.

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Sonicare For Kids“ HX6352/42 elektrinis dantų šepetėlis vaikams

Naudojimo data 2023-12-09

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Sonicare For Kids“ HX6352/42 elektrinis dantų šepetėlis vaikams

Naudojimo data 2023-12-09

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Atsakomybės apribojimai

  1. Studie 

  1. iš apklaustų tėvų, palyginti su tais atvejais, kai naudojamas tik dantų šepetėlis

  2. nei rankinis dantų šepetėlis

  3. dviejų minučių valymo procedūros du kartus per dieną

  4. JAV dantų priežiūros specialistų atlikta 4–10 metų amžiaus vaikų apklausa